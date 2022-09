Politeknik Pariwisata Makassar Gelar International Tourism Seminar 2022

Makassar, Upeks. co.id – Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia, Politeknik Pariwisata Makassar bersama dengan Burapha University International College and Instructor dan Universitas Pelita Harapan menyelenggarakan International Tourism Seminar 2022, Dengan tema RETHINKING TOURISM : STRENGTHENING COLLABORATION AND TOGETHERNESS TOWARD THE TOURISM REVIVAL yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 14 September 2022 bertempat di Auditorium Lt. 9 Politeknik Pariwisata Makassar.

Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memperingati Dies Natalis ke 31 Politeknik Pariwisata Makassar.

Seminar ini dilaksanakan secara Hybrid dengan total peserta online sebanyak 928 orang dan 124 orang diantaranya merupakan peserta yang berasal dari luar negeri, serta sebanyak 210 orang yang hadir secara offline.

Bapak Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE selaku Direktur Politeknik Pariwisata Makassar mengatakan “Topik yang diangkat pada seminar ini yaitu untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama menuju kebangkitan pariwisata. Kolaborasi dan kerja sama pengembangan pariwisata merupakan salah satu konsep pengembangan pariwisata yang sangat bermanfaat dan efektif untuk memiliki daya saing internasional. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari segala pihak termasuk melalui kajian-kajian penelitian, penguatan fasilitas masyarakat, networking hingga pemasaran secara bersama-sama. Saya harap dengan diadakannya seminar ini, kita mendapat rumusan untuk kebangkitan pariwisata kini maupun masa-masa yang akan datang.”

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ibu Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dalam pidatonya mengatakan “Pandemi covid 19 telah menghasilkan bentuk dan istilah baru serta perkembangan traveling dan pariwisata. Tuntutan pola perjalanan yang berkualitas dan berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini telah mendorong kita untuk meningkatkan produk layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih otentik, berkualitas, dan berkelanjutan kepada pengunjung dan dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, kita menitik beratkan pada 4 aspek pembangunan.

Manajemen pariwisata berkelanjutan, Sosial ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, Budaya yang berkelanjutan, dan Lingkungan yang berkelanjutan.”

Kegiatan ini diisi oleh Materi dari 3 Narasumber yaitu Ibu Nia Niscaya, S.H., MBA selaku Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membawakan materi tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Prof. Diena Mutiara L, A.Par., M.M., CHE selaku Dekan Fakultas Pariwisata dan Hospitaliti Universitas Pelita Harapan dengan materi tentang Pengembangan Pariwisata, serta Bapak Assist. Prof. Parinya Nakpathom, Ph.D selaku Dekan Fakultas Manajemen Kesehatan dan Kebugaran Holistik Universitas Internasional Burapha yang membawakan materi tentang Memikirkan Kembali Manajemen Pariwisata untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif Sosial.(rls)