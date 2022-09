Antisipasi Sengketa Proses Pemilu, KPU se-Sulbar Koordinasi ke PTUN

MAJENE,UPEKS.co.id— Tahapan pemilu 2024 berpotensi menimbulkan sengketa antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Sebagai langkah antisipasi untuk penyelesaian sengketa proses pemilu, KPU provinsi Sulbar bersama KPU kabupaten se Sulbar

berkoordinasi, konsultasi ke kantor PTUN Makassar yang wilayah kerjanya termasuk Sulawesi Barat.

Pertemuan koordinasi KPU se Sulawesi Barat dengan PTUN Makassar berlangsung di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Senin, (26/9/2022).

Wakil ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko, SH yang menerima rombongan KPU se Sulbar menyampaikan penjelasan tentang proses penyelesaian sengketa bila terjadi gugatan akibat terbitnya keputusan KPU.

“Bapak dan ibu dari KPU se Sulbar mesti memperhatikan tentang ketentuan penyelenggaran persidangan di sidang sengketa pemilu, mulai dari jawaban, alat bukti hingga saksi yang dihadirkan,” urai Fajar dihadapan jajaran KPU se Sulbar.

Fajar juga menguraikan tentang sejumlah regulasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, antara lain UU no. 7/2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung RI no 5/2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara serta UU no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU provinsi Sulbar, Farhanuddin yang memimpin rombongan KPU se Sulbar menjelaskan, kunjungan ke PTUN ini sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu apabila berlanjut ke PTUN.

“Sebagaimana ketentuan pada Pasal 471 UU no. 7/2017 tentang pemilu, disebutkan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui PTUN. Atas dasar hal tersebut, kami sejak awal berkoordinasi ke kantor PTUN untuk langkah antisipasi bila misalnya terjadi gugatan dalam proses tahapan pemilu,” kata Farhan, sapaan akrabnya yang juga dosen (non aktif) FISIP Unsulbar.

Selain Farhan, anggota KPU provinsi Sulbar lainnya yang juga hadir antara lain, Koordiv Teknis Penyelenggaraan, Said Usman Umar serta kordiv Partisipasi Masyarakat dan SDM, Adi Arwan Alimin serta kordiv Data dan informasi, Sukmawati M. Sila.

Anggota KPU kabupaten dari 6 kabupaten se Sulbar juga hadir dalam pertemuan khususnya dari divisi Hukum dan Pengawasan, Teknis Penyelenggaraan serta ketua KPU kabupaten. Ikut mendampingi jajaran sekretariat KPU provinsi dan KPU kabupaten yang dipimpin sekretaris KPU provinsi Sulbar, Bakhtiar.

Lebih lanjut Farhan yang juga mantan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar, Sulbar menjelaskan selain koordinasi dengan pihak PTUN, langkah antisipasi lainnya penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu adalah dengan melakukan bimbingan pembuatan jawaban dengan menghadirkan pemateri dari akademisi dan ahli hukum.

“Kami berterima kasih atas kesediaan PTUN menerima kami KPU provinsi dan KPU kabupaten se Sulbar, insha Allah dari penjelasan PTUN ini kami mendapat tambahan pengetahuan, wawasan sehingga jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten akan lebih mawas diri, cermat setiap akan melakukan tindakan dalam proses tahapan pemilu,” tambah Farhan yang pernah menjadi wartawan media TV nasional.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan dialog, antara KPU kabupaten se Sulbar dengan wakil ketua PTUN Makassar. (Ali)