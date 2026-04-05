Bantuan Tepat Sasaran, LAZ Hadji Kalla Salurkan Voucher Belanja bagi Korban Kebakaran di Polman

Tim LAZ Hadji Kalla menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Program Bantuan Penanggulangan Dampak Bencana kepada warga terdampak kebakaran di Dusun Kampung Tulu, Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, beberapa waktu lalu.

POLMAN, UPEKS – Sebagai bagian dari komitmen di bidang Humanity and Environment, pada periode Januari–Maret 2026 LAZ Hadji Kalla telah menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Program Bantuan Penanggulangan Dampak Bencana kepada warga terdampak kebakaran di Dusun Kampung Tulu, Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Penyaluran ini difokuskan pada pemulihan kebutuhan dasar penyintas pascabencana, dengan sasaran sedikitnya 52 kepala keluarga dengan total 199 jiwa yang terdampak berdasarkan data korban yang dihimpun pemerintah desa.

Bantuan yang diberikan berupa voucher belanja sebagai solusi kemanusiaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Skema ini dipilih agar para penyintas dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak dan spesifik, terutama barang-barang yang belum tercakup dalam bantuan logistik sebelumnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip program Humanity and Environment yang tidak hanya responsif pada fase tanggap darurat, tetapi juga mengedepankan aspek martabat penerima manfaat, efektivitas distribusi, dan pengurangan potensi penumpukan bantuan di lokasi pengungsian.

Program Manager Humanity and Environment LAZ Hadji Kalla, Sapril Akhmady, menjelaskan penyaluran voucher belanja merupakan bagian dari strategi lembaga untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat guna. Menurutnya, dalam situasi pascabencana, setiap keluarga memiliki kebutuhan prioritas yang berbeda sehingga fleksibilitas menjadi faktor penting dalam proses pemulihan.

“Melalui Program Bantuan Penanggulangan Dampak Bencana, kami ingin memastikan masyarakat terdampak memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan paling mendesak bagi keluarganya, sehingga bantuan menjadi lebih relevan, cepat dimanfaatkan, dan berdampak langsung pada pemulihan kondisi sosial mereka,” ujarnya.

Sapril menambahkan, pendekatan voucher juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem bantuan kemanusiaan yang lebih berkelanjutan. Selain memudahkan penyintas, model ini turut mendukung rantai pasok kebutuhan pokok di wilayah sekitar melalui mitra ritel yang telah ditunjuk. Dengan demikian, bantuan tidak hanya membantu korban secara langsung, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal agar tetap bergerak di tengah masa pemulihan pascabencana.

Dari pihak pemerintah desa, Sekretaris Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Muhammad Syukri, mengapresiasi perhatian yang diberikan LAZ Hadji Kalla kepada warganya. Ia menuturkan bahwa bantuan dalam bentuk voucher belanja sangat membantu korban kebakaran untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum tersedia dari bantuan lain.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuannya kepada warga kami korban kebakaran. Bantuan berupa voucher belanja sangat membantu karena beberapa kebutuhan yang tidak ada dalam bantuan sebelumnya dapat dipenuhi dengan berbelanja di Indomaret,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syukri menilai mekanisme voucher memberikan manfaat lebih besar karena penyintas dapat menentukan sendiri kebutuhan prioritas keluarga masing-masing. Menurutnya, kebebasan memilih barang membuat bantuan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko penumpukan barang di tempat pengungsian.

“Bantuan berupa voucher ini juga kami nilai sangat baik karena korban dapat mengatur kebutuhan prioritas mereka dengan berbelanja sendiri. Selain itu, bantuan dalam bentuk voucher ini dapat meminimalkan barang yang menumpuk di tempat pengungsian korban,” tambahnya.

Program ini menjadi salah satu wujud nyata peran LAZ Hadji Kalla dalam memperkuat respon kemanusiaan yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan penerima manfaat. Dalam konteks Humanity and Environment, penanganan dampak bencana tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berlangsung lebih efektif, manusiawi, dan mendukung daya lenting masyarakat terhadap risiko bencana di masa mendatang.(rls)