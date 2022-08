Semarak Kemerdekaan, PLN Nyalakan Mimpi 872 KK di Seluruh Indonesia

Jakarta, Upeks.co.id — Masih dalam semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 77, PT PLN (Persero) kembali hadir untuk wujudkan mimpi 872 Kepala Keluarga (KK) pra sejahtera di seluruh Indonesia. Kegiatan yang terlaksana berkat hasil donasi insan PLN ini terangkum dalam acara bertajuk Perjalanan Kebahagiaan Light Up The Dream ‘Listrik untuk Menyalakan Mimpi, Peduli Sesama, Menyala Bersama, dan Menyinari Bangsa’.

Direktur Manajemen SDM PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menyampaikan program ini sangat mulia karena digerakkan dengan hati untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. “Berbuat baik itu melebihi prestasi lain, terkhusus dalam momen Hut RI ke-77 ini kami mengapresiasi dan semoga diteruskan langkah-langkah kecil ini,” ucap Didi.

Tak lupa, ia pun mengapresiasi niat tulus para karyawan PLN untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk korporasi tetapi juga bagi sekelilingnya. Dia juga berharap ke depan program ini bisa mencapai volume yang lebih besar, sehingga bisa melistriki seluruh Indonesia untuk lebih luas lagi. “Jangan bosan menjadi orang baik, apa yang telah didonasikan oleh insan PLN semoga menjadi kebahagiaan bagi masyarakat,” kata Didi dalam acara bertajuk Semarak Ramadhan Penyalaan Serentak Program Light Up The Dream secara virtual, Rabu (24/8/2022).

Diketahui, Light Up The Dream adalah program bantuan penyambungan listrik tanpa biaya hasil dari donasi yang dilakukan oleh pegawai PLN dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan listrik, terutama pada saat pandemi. Program yang mulai diinisiasi pada 2020 ini terus berjalan sehingga total sudah ada 3.529 keluarga telah menikmati listrik berkat donasi insan PLN per Agustus 2022.

Pada tempat yang berbeda, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Awaluddin Hafid menyampaikan kebahagiaan yang dirasakan saat menyalakan listrik masyarakat. “Di dalam keterbatasan masyarakat tersebut insan PLN hadir untuk menyalakan mimpi mereka dan setiap melakukan penyalaan ada kebahagiaan yang tak terhingga,” pungkas Awaluddin

Di sisi lain, salah seorang penerima bantuan pemasangan listrik gratis program Light Up The Dream di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Santi Wati mengaku bersyukur dengan adanya bantuan pemasangan baru listrik ini.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN ,semoga PLN semakin jaya dan listrik ini dapat bermanfaat,” kata Santi Wati.

Senada, warga di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Syafril Daeng Late mengaku bahagia dengan bantuan donasi insan PLN tersebut. Pria yang berprofesi sebagai nelayan ini berharap hadirnya listrik di rumahnya dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi keluarganya.(rls)