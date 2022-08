Kalla Toyota Gelar Public Display Kemerdekaan, DP Mulai Rp17 Jutaan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Meramaikan hari jadi Republik Indonesia ke 77 tahun, Kalla Toyota menggelar public display dengan tema kemerdekaan mulai dari 10 hingga 24 Agustus 2022mendatang, digelar di Atrium Mal Ratu Indah.

Public display kali ini, Kalla Toyota menggandeng beberapa produk lokal untuk branding kendaraan yang dipamerkan yakni brand clothing seperti Livin Mille, This Is Vibez, Illegal Controlled, Paranoia, Sleep Well. Kalla Toyota juga menghadirkan Coffee & Eatery Corner dari Gastros Café.

Customer First Manager Kalla Toyota, Abdul Hannan mengatakan, Kalla Toyota menghadirkan promo Semua Lebih Mudah, Merdeka Punya Toyota. Program ini memberikan promo DP mulai Rp17 jutaan, 8 paket Umrah atau wisata religi, hingga 45 gram logal mulia bagi pelanggan yang beruntung.

“Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk membeli Toyota. Segera manfaatkan kesempatan ini. Promo Merdeka Punya Toyota ini berlaku untuk pembelian Toyota Avanza, Veloz, Rush, Raize, dan Yaris selama bulan Agustus. Pelanggan juga akan mendapatkan welcome pack dan free biaya jasa service berkala maksimal tiga tahun atau hingga 60.000 KM,” ucapnya.

Selain penawaran penjualan dan perawatan kendaraan, Kalla Toyota juga memberikan promo tukar tambah melalui Toyota Trust. Dapatkan kesempatan memenangkan grand prize satu unit motor Keeway Shiny bagi melalui promo Gebyar Merdeka. Beli mobil bekas berhadiah motor, hanya di Toyota Trust.

Kalla Toyota menyiapkan hadiah grand prize berupa delapan paket Umrah atau wisata religi dan 45 gram logal mulia ini akan diundi bagi pelanggan yang telah melakukan pembelian Toyota Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Agya, dan Calya.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan tukar tambah unit kendaraan lama dengan unit Toyota terbaru dengan subsidi hingga lima juta rupiah melalui program Merdeka Punya Toyota. Program trade in ini berlaku untuk trade in kendaraan all merk ke type Toyota Avanza, Raize, Veloz dan Rush. Melalui layanan trade in Toyota Trust, kendaraan pelanggan akan ditaksasi dengan harga yang bersaing.

Sementara itu, Branch Manager Kalla Toyota Cokroaminoto, Ariefyanto mengungkapkan bahwa Kalla Toyota konsisten memimpin pasar otomotif diseluruh wilayah penjualannya meliputi wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Kata dia, data penjualan sepanjang tahun 2022 dimulai dari Januari hingga Juli 2022 memperlihatkan konsistensi Kalla Toyota memimpin market share dengan capaian 34,05% dari data seluruh wilayah penjualannya.

Khusus di bulan Juli 2022 lalu, Kalla Toyota mencatat pertumbuhan penjualan hingga 497 unit dibandingkan dengan penjualan bulan Juni 2022 lalu. Di Sulawesi Selatan, Kalla Toyota menjadi brand otomotif top of mind dengan capaian market share 31,38%.

“Di Makassar sendiri, Kalla Toyota tercatat menjadi brand kendaraan yang paling diminati dengan menguasai market share 32,72%,” ungkapnya.

“Sepanjang tahun 2022 Kalla Toyota masih mendominasi penjualan secara keseluruhan. Capaian ini menempatkan Toyota sebagai kendaraan nomor satu yang paling diminati di berbagai wilayah. Kalla Toyota mencatat sebanyak 12.176 unit kendaraan Toyota baru mengaspal dalam periode Januari hingga Juli 2022,” tambahnya.

Menurutnya, kontribusi terbesar didominasi oleh penjualan kendaraan segmen MPV dan SUV. Tiga kendaraan yang paling laris sepanjang tahun 2022 diantaranya Toyota Avanza dan Veloz, Calya, dan Rush.

Ari Bidin selaku perwakilan Astra Credit Company (ACC) juga turut hadir memaparkan programnya. Dalam presentasinya, beliau memaparkan ada beragam paket penjualan yang ditawarkan ACC di bulan Agustus ini. Yang pertama ada paket Spektakuler Special DP Rendah khusus pembelian tipe Veloz, Avanza, Rush, Raize, dan Yaris. Pelanggan berkesempatan mendapatkan DP 10 hingga 15% dan angsuran mulai lima jutaan rupiah.

“ACC juga menawarkan paket Spektakuler Special Rate khusus pembelian tipe Veloz, Avanza, Rush, Raize, dan Yaris dengan DP mulai 20% dan angsuran mulai empat jutaan rupiah. Tak hanya itu, paket ketiga yakni Spektakuler Bunga 0% dengan bunga 0% dan angsuran mulai empat jutaan rupiah,” ungkap Ari Bidin.

Erwan Mulyanto selaku perwakilan Toyota Astra Finance (ACC) juga memaparkan program terbaiknya di bulan ini. TAF memberikan paket Smart Cash untuk pembelian tipe Avanza, Veloz, Rush, dan Raize.

“Paket ini memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan dengan subsidi hingga delapan jutaan rupiah. TAF juga memberikan paket Merdeka dengan DP mulai Rp40 jutaan rupiah untuk Avanza dan DP Rp50 jutaan rupiah Veloz, Rush, dan Raize. (Mit)