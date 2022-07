Tim Paduan Suara HCT Toraja Raih Gold Medal Level 1 di Ajang Internasional BICF 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Tim paduan suara Harmony Choir Toraja (HCT) mencatat prestasi gemilang di kancah internasional di acara Bali Internasional Choir Festival (BICF) 2022 yang digelar di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar pada 25-28 Juli lalu. Pada kompetisi tersebut HCT berhasil meraih gold medal level 1 dengan 30.45 pada kategori gospel spiritual.

Tim paduan suara HCT berjumlah 30 orang. Pada kompetisi ini tim paduan suara HCT membawakan lagu Ain’t That-a Rockin’ Arransemen Stacey V. Gibbs dan Daniel Daniel Servant of The Lord Aransemen rr. Undine S. Moore.

Leader HCT, Amba Rerung Allo mengatakan pada pentas kali ini tim paduan suara HCT mengangkat tema pelayan Tuhan yang setia meski dalam masalah.

“Menjadi pelayanan Tuhan seperti Daniel adalah contoh komitmen yg menjadi teladan meskipun dalam banyak hal mengalami kesusahan,” katanya.

Ia mengakui meski banyak kendala yang dialami bersama tim selama persiapan, namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap memberikan karya terbaiknya.

“Kendala salah satunya, latihan rutin terkadang tidak lancar karena kesibukan anggota paduan suara dalam rutinitas masing-masing,” ujar Amba (sapannya) pada reporter Ujungpandang Ekspres, Jumat (29/7).

Banyak tahap yang harus dilalui oleh tim paduan suara HCT untuk sampai pada di BICF, mulai dari perekrutan anggota baru.

“Persiapan 7 bulan termasuk rekruitmen anggota baru. Rekruitmen anggota baru, persiapan program, pencarian dana dan sponsor, pelayanan dan latihan rutin,” jelas gadis asal Toraja ini.

Atas prestasi gemilang ini Leader HCT, Amba Rerung Allo berharap mampu menginspirasi paduan suara Toraja untuk melangkah lebih mengukir karya dan prestasi.

“Harapan kami, semakin meningkatkan komitmen anggota HCT dalam pelayanan, menberikan inspirasi grub-grub paduan suara dari Toraja untuk mengikuti event-event diluar Toraja dan terus berproses untuk meraih mimpi diluar sana,” harapnya.

Dengan bangga Amba mengatakan mottonya bersama tim “Sing with heart to joy of serving,” ujarnya. (mg01)