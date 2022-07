New Honda Genio, Jadi Motor Keluarga Pasangan Nurdin-Hamdiah

Makassar, Upeks.co.id–New Honda Genio merupakan salah satu varian dari PT Astra Honda Motor (AHM) yang diluncurkan pertama kali tahun 2019. Sejak kehadirannya hingga saat ini terus menjadi pilihan konsumen Indonesia, tak terkecuali di Kota Makassar Sulsel.

Bukti motor matik ini diterima masyarakat, saat diperkenalkan ke awak media pertengahan April 2022 lalu New Honda Genio sudah ditunggu (inden) 1.800 konsumen. Hal itu diungkapkan Manager Marketing Astra Motor Sulsel, Gangga Nanda Adi.

Bahkan data terbaru dari Astra Motor Sulsel, seperti disampaikan Abiyyu Febi Diwangkoro, Corporate Communications Astra Motor Sulsel, Sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, sejak Januari 2022 Genio terjual di angka 7.995 unit.

Kini New Honda Genio terbaru hadir dengan ubahan desain yang semakin memperkuat karakternya, didukung dengan fitur terbaru yang membuatnya tampil semakin bergaya. Evolusi desain pada skutik berdimensi compact ini siap menjadi pilihan baru bagi mereka yang menginginkan skutik untuk merepresentasikan gaya hidup dan identitas mereka, dengan didukung mesin 110 cc berperforma dinamis, lincah, dan nyaman digunakan sehari-hari.

Salah seorang pengguna New Honda Genio Nurdin S.Ag, MH mengakui keunggulan motor yang dibelinya pada 3 Juni 2022 lalu. Menurut ASN Kemenag Sulsel ini, setiap hari jarak yang ditempuh dari kediamannya di Tamalanrea ke tempat kerja di Biringkanaya sekitar 10 km. Awalnya menggunakan roda empat, untuk menyiasati agar terhindar dari kemacetan, dia menggunakan sepeda motor Honda salah satunya, New Genio.

“Irit, salah satu buktinya dibanding merek lain. Ada keuntungan, irit juga stabil dikendarai,” ujarnya ditemui di kediamannya, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan Nurdin, untuk menghitung penggunaan bahan bakar New Genio tersebut, membeli dengan nominal Rp20 ribu.”Estimasinya bahan bakar perhitungan saya Rp 100 per kilonya,” ungkapnya.

Menurutnya, angka itu dia peroleh saat motor itu pertama digunakan. Langsung isi bahan bakar Rp20 ribu di Stasiun Pengisian Bakar Bakar Umum (SPBU) Pertamina bukan yang lain.

“Saya langsung pakai pertama. Karena mau tahu bagimana bahan bakarnya. Sehingga bilang sama anak-anak isinya pertalite. Saya yang belikan, jangan ada yang isi karena mau lihat keiritannya dan terbukti,” bebernya.

Didampingi istrinya Hamdiah, Nurdin menggunakan New Honda Genio setelah sebelumnya sudah menggunakan merek main termasuk Honda sendiri. “Semoga selamanya irit,” tandasnya.

Sedangkan sang istrinya, Hamdiah dalam aktivitas sehari-harinya menggunakan motor juga mengakui keunggulan New Honda Genio. “Terasa ringan, bannya besar, saat tikungan enteng sekali,” terangnya.

Lebih lanjut Nurdin bercerita, kalau kehadiran New Honda Genio seperti menjadi motor keluarga. Meski ada Scoopy, empat anaknya Muh Dihya Nur, Muh Ikraam Nur, Nurul Hikmatussyahrah, dan Aura Aulia Nur senang menggunakan Honda New Genio.

Saat pembelian, kata Nurdin, anaknya yang kedua Ikraam Nur mengurus segala kelengkapan administrasi dan namanya tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Alasannya, demi kemudahan pengurusan.

“Sepertinya semuanya akan pakai itu motor, apalagi Aura sudah masuk pesantren, praktis dia banyak gunakan,” ungkapnya.

New Honda Genio kini didukung dengan penggunaan ban terbaru berukuran 12 inci yang mendukung proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil. Tidak hanya itu, soal irit, karena dibekalibmesin 110cc berperforma dinamis dan irit bahan bakar, rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang berteknologi tinggi, serta fitur komplit fungsional seperti power charger yang kini berada pada rak depan, New Honda Genio menjawab keinginan konsumennya untuk memiliki sepeda motor handal namun juga fungsional dalam menemani aktivitas keseharian mereka.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan New Honda Genio merupakan jawaban bagi mereka yang menginginkan skutik yang cocok digunakan keseharian, kaya akan fitur fungsional, namun tetap dapat merepresentasikan gaya hidup mereka yang ingin tampil lebih bergaya.

“New Honda Genio memberikan keseimbangan antar desain yang compact dengan performa lincah, didukung fitur komplit yang fungsional untuk kebutuhan beraktivitas sehari-hari. Dengan perubahan desain terbaru yang semakin ikonik sesuai perkembangan tren masa kini khususnya di kalangan anak muda, kami yakin New Honda Genio dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan tentunya berbeda dari yang lain,” ujar Yasuda.

Sementara Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap Honda Genio di seluruh Indonesia membuat AHM terus berupaya menghadirkan inovasi dan perubahan sesuai dengan tren masa kini. Seluruh jaringan dealer Honda di penjuru negeri juga siap menjaga kepuasan berkendara bersama New Honda Genio.

“Kami terus berupaya untuk terus menghadirkan produk berkualitas sesuai dengan perkembangan minat konsumen setia Honda di Tanah Air. Selain itu kami juga melengkapinya dengan layanan purna jual yang lengkap dan siap merawat New Honda Genio, sehingga penggunanya dapat terus beraktivitas dengan dukungan produk berkualitas dan layanan servis terjamin yang tesedia di seluruh pelosok Indonesia,” terangnya. (*)