Internasionalisasi Kampus, Unismuh Makassar Tandatangani MoU Dengan Universiti Sains Islam Malaysia

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Rabu, 20 Juli 2022.

Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Unismuh, Prof Ambo Asse, bersama Prof Sharifudin MD Shaarani (Exercising the Function of Vice Chancellor USIM) yang disaksikan Muhammad Haizuan Rozali (Registrar of USIM) dan Dr Abd.Rakhim Nanda (WR 1 Unismuh Makassar).

Sebelumnya, kolaborasi ini mulai aktif terjalin pada tahun 2019 antara Fakultas Teknik (FT) Unismuh Makassar dengan USIM.

Dr Irnawaty Idrus selaku inisiator dan implementer MoU kegiatan 2 negara ini menyatakan akan melaksanakan Joint Research pada September 2022 mendatang.

“Pengimplementasian MoU ini juga akan diikuti oleh 2 Fakultas di Unismuh Makassar, yakni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa kerjasama FT Unismuh dengan beberapa mitra asing dapat segera diikat dalam MoU bersama LPBKUI, dalam hal bridging antara kedua belah pihak.

Diketahui Unismuh Makassar semakin giat menggandeng sejumlah mitra untuk berkolaborasi.

Terlebih pada Januari 2022 lalu, Unismuh Makassar menandatangi sejumlah MoU, MoA, dan IA dengan beberapa mitra, seperti AMCA Indonesia, YPN, PDM Kabupaten Gowa, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan Sumatra Utara, dan Bizani.

Di luar itu, masih banyak lagi kolaborasi yang dijalin Unismuh Makassar dengan beberapa instansi dan institusi lainnya.(aca).