Berkomitmen Menjadi Multi-role Momen, Wardah Renew You Hadir dengan Youth Power Droplets

Makassar, Upeks.co.id – Berkolaborasi dengan local dan global skin expert, Wardah menghadirkan Wardah Renew You yang kini disempurnakan dengan kemasan dan formula baru yang lebih powerful, yaitu Youth Power Droplets, terdiri dari Bakuchiol, Microcapsule Retinol, Peptide MatrixylTM, Niacinamide, dan Ceramide.

Sebagai skin expert dan Authentic Halal Beauty, Wardah Renew You Series diformulasikan untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan kulit seperti garis halus dan kerutan untuk berikan hasil nyata kulit youthful, sehat, dan cerah.

Selain menghadapi berbagai permasalahan pada kulit wajah, para wanita juga tengah berada di situasi di mana mereka memiliki berbagai tanggung jawab.

Para wanita memiliki tanggung jawab pada keluarga, sementara pada saat yang sama wanita juga bekerja dan memenuhi passion pribadi. Dengan kesibukan tersebut, wanita masih perlu merawat tubuh dan kulit mereka, melihat terus bertambahnya usia.

Menjadi multi-role women yang aktif berkegiatan, kulit akan lebih mudah terekspos dengan sinar UV dan polusi. Selain itu, pada usia 20 tahun ke atas, kulit wajah menghasil sekitar 1% lebih sedikit kolagen setiap tahunnya.

Akibatnya, kulit menjadi lebih tipis dan lebih rapuh seiring bertambahnya usia. Untuk mencegah kerusakan kulit, para wanita perlu menggunakan produk perawatan kulit dengan bahan aktif dapat membantu mencegah dan mengatasi garis-garis halus, kerutan, dan masalah kulit lainnya

Tiara Putri, Head of Wardah Skincare mengatakan sebagai brand perawatan wajah yang telah meraih predikat No. 1 Merek Perawatan Wajah Pilihan Wanita Indonesia, Wardah berkomitmen untuk dapat terus menemani setiap langkah multi-role women dalam menjalankan setiap perannya melalui inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia.

” Kali ini, dengan berkolaborasi bersama para skin expert lokal dan global, kami memperkenalkan kembali Wardah Renew You yang telah disempurnakan dengan kemasan dan formula yang lebih powerful, Youth Power Droplets,” jelasnya.

Menurut dia, bahwa kulit wajah youthful dan cerah dapat membuat perempuan lebih percaya diri serta dapat membawa dampak manfaat dari setiap aktivitas dan peran yang dijalankannya.

“Kami juga percaya bahwa investasi terbaik wanita ada pada kulit mudanya,” pungkasnya.

Dia menyebutkan, Wardah Renew You hadir dengan lima rangkaian produk yaitu facial wash, toner essence, day cream SPF 35 PA+++, night cream, dan eye cream.

Rangkaian produk tersebut diperkaya dengan Youth Power Droplets yang mengandung active ingredients yakni diantaranya, pertama Bakuchiol yang sangat murni dengan kemurnian hampir 100% untuk memastikan keamanan dan memberikan hasil nyata pada kulit untuk mengurangi tampilan kerutan dan garis halus.

Kedua Microcapsule Retinol dengan kemampuan penetrasi yang lebih dalam memberikan hasil yang lebih baik untuk melembutkan serta mengencangkan kulit.

Ketiga Peptide MatrixylTM terdiri dari dua peptida yang bekerja secara sinergis untuk mengembalikan dan mempertahankan tampilan kulit mudamu.

Keempat Niacinamide yang sangat serbaguna untuk mencerahkan kulit dan menunjukkan manfaat sinergis untuk memiliki youthful skin,

Kelima Ceramide untuk memperbaiki kondisi skin barrier dan mempertahankan kelembaban kulit. Formulasi Wardah Renew You juga didukung oleh hasil uji efikasi untuk memberikan hasil yang dapat terlihat dalam waktu 4 (empat) minggu.

Sementara itu, dr. Sari Chairunnisa, Sp.KK, VP of Research and Development at Paragon Technology and Innovation menuturkan setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen dan ratusan percobaan, Wardah menemukan kombinasi bahan aktif yang sempurna untuk membantu wanita Indonesia dalam mencegah dan mengatasi masalah kulit wajah seperti garis halus dan kerutan.

“Rangkaian produk Wardah Renew You mengandung powerful ingredients, yaitu Youth Power Droplets yang aman digunakan oleh seluruh jenis kulit wanita Indonesia. Wardah Renew You juga telah melalui proses uji efikasi yang menyeluruh dan telah teruji secara dermatologi dengan hasilnon-acnegenic dan non-comedogenic,” pungkasnya.

Pada acara re-launching produk Wardah Renew You ini turut hadir Dhini Aminarti sebagai Brand Ambassador Wardah yang juga memiliki banyak peran untuk dijalankan sebagai wanita. Selain itu, dalam acara ini Wardah juga memperkenalkan Sheila Dara selaku Brand Ambassador Wardah sekaligus The Face of Wardah Renew You.

Sebagai market leader dan skin expert terkemuka di Indonesia, Wardah terus menciptakan inovasi dan menjadi pelopor tren perawatan wajah.

“Wardah berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk perawatan wajah untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit wanita Indonesia. Selain itu, Wardah juga percaya bahwa nilai inovasi dapat ditemukan dalam setiap tindakan kecil yang bertujuan untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Melalui kampanye #BeautyMovesYou, Wardah mengajak perempuan Indonesia untuk terus bergerak membawa manfaat,” kuncinya. (Mimi)