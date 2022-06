Dapatkan Penawaran Spesial DP 10% Hingga Hadiah Umrah di Public Display Kalla Toyota

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota kembali menghadirkan Public Display bertajuk Kalla Toyota Day2022. Public Display kali ini digelar di atrium Mal Ratu Indah sejak tanggal 8 – 19 Juni 2022 mendatang. Pelanggan yang sedang mencari kendaraan Toyota impian, dapat berkunjung ke Public Display Kalla Toyota.

Program menarik dan menguntungkan senantiasa Kalla Toyota hadirkan bagi seluruh pelanggan setianya. Tak hanya program penjualan, program perawatan juga Kalla Toyota siapkan guna menciptakan rasa aman bagi pelanggan.

Kalla Toyota konsistensi Kalla Toyota memimpin pasar otomotif di berbagai wilayah di Sulawesi, diantaranya Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Data penjualan di seluruh wilayah penjualan sepanjang tahun 2022 ini, memperlihatkan tren Kalla Toyota memimpin market share dengan capaian 33,6%. Khusus di bulan April, Kalla Toyota juga memimpin market share dengan capaian 36,9%. Dan market share Sulsel juga mencapai puncak market dengan market share 34,3%.

Mifta Farid S Putra selaku Marketing Manager Kalla Toyota mengugkapkan, bahwa capaian Kalla Toyota tidak terlepas dari program dan promo terbaik dari Kalla Toyota bagi pelanggan setianya. Melalui program Extra Deal Tukar Tambah Makin Untung, Kalla Toyota memberikan kemudahan bagi pelanggan yang melakukan tukar tambah kendaraan lama dengan Toyota baru, dengan subsidi hingga 5 juta rupiah. Tak hanya itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan DP ringan mulai 10% atau bunga cicilan hingga 0%.

“Kalla Toyota di bulan Juni ini tetap menghadirkan special grand prize berupa 150 paket Umrah atau wisata religi bagi pelanggan yang beruntung. Di bulan Juni ini, pelanggan yang melakukan pembelian unit Toyota Veloz, Raize, dan Rush juga berhak mendapatkan jadiah langsung berupa voucher belanja dengan total 3 juta rupiah. Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pelanggan setia Kalla Toyota,” pungkasnya.

Tak hanya itu, pelanggan yang melakukan pemesanan kendaraan periode April hingga Juni ini memiliki kesempatan yang sama memenangkan grand prize ini 1 unit Toyota Agya. Dan melalui program Test Drive and Win, pelanggan yang melakukan test drive dan pemesanan unit Toyota Veloz, Avanza, dan Raize, berhak mengikuti undian berhadiah 1 unit Toyota Veloz, Avanza, dan Raize, 100 iPhone SE, 30 tablet Android, dan 2 unit Benelli Panarea. Caranya cukup mudah, pelanggan cukup datang ke showroom Kalla Toyota yang tersebar di wilayah Sulsel, Sultra, Sulteng, dan Sulbar untuk melakukan test drive.

Abdul Hannan selaku Customer First Departement Head mengungkapkan layanan servis Kalla Toyota juga senantiasa memberikan penawaran spesial. Dengan layanan One Stop Shop Solution, pelanggan dapat menikmati penggantian ban, spooring, wax, servis AC, interior cleaner, dan engine room treatment. Kalla Toyota juga memberikan layanan purna jual terbaik bagi pelanggan setianya.

“Pelanggan yang membeli unit Toyota baru, akan mendapatkan layanan gratis servis hingga 4 tahun atau hingga 50.000 km. Program ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin melakukan servis kendaraannya tanpa harus ragu memikirkan biaya,” pungkasnya.

Pelanggan juga tak perlu khawatir jika memiliki unit kendaraan lama dan ingin menukarkan dengan Toyota terbaru. Melalui Toyota Trust, pelanggan dengan mudah dapat melakukan trade in dengan subsidi hingga 5 juta rupiah. Seluruh brand kendaraan dapat ditukarkan melalui Toyota Trust. Untuk tingkat trade in tertinggi hadir di segmen kendaraan MPV. Pelanggan yang melakukan trade in juga berkesempatan lebih besar memenangkan Umrah atau wisata religi.

Raditya Anjana selaku perwakilan Astra Credit Company menambahkan program menarik yang bisa pelanggan nikmati. ACC menawarkan paket spektakuler special DP rendah khusus pembelian tipe Toyota Agya, Calya, Veloz, Avanza, Rush dan Raize. Pelanggan dapat menikmati program DP 10-15% dan angsuran mulai 3 jutaan rupiah.

Andreas selaku perwakilan Toyota Astra Finance juga memaparkan program terbaiknya melalui paket Spektakuler Special Rate untuk pembelian Avanza dan Veloz. Pelanggan dapat memiliki kedua unit andalan MPV ini dengan DP mulai 50 jutaan dan DP mulai 4 jutaan untuk Avanza dan 5 jutaan untuk Veloz. Paket EZ Deal juga memberikan kemudahan pelanggan dengan angsuran ringan 30% dan kemudahan trade in. (rls)