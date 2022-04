Telkomsel dan Indihome, Keseruan Tayangan Netflix Semakin Andal dan Mudah untuk Dinikmati Pelanggan

JAKARTA,UPEKS.co.id— TelkomGroup melalui Telkomsel yang merupakan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia dan IndiHome sebagai penyedia internet andal, bekerja sama dengan Netflix sebagai video streaming platform terkemuka. Dengan hadirnya kolaborasi bersama ini, para pelanggan jaringan mobile seluler Telkomsel dan internet IndiHome dimudahkan untuk menikmati beragam tayangan dan konten favorit dari Netflix melalui berbagai perangkat, seperti TV, laptop, smartphone dan tablet.

*Untuk pelanggan IndiHome

Bagi pelanggan IndiHome, baik yang sudah pernah menikmati maupun yang ingin menikmati Netflix, saat ini Indihome memberikan kemudahan untuk menikmati tayangan yang ditawarkan Netflix, melalui paket bundling IndiHome Netflix untuk pelanggan baru, dan Add-on untuk para pelanggan eksisting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelanggan melakukan aktivasi terlebih dahulu. Langkah aktivasinya cukup mudah, bagi pelanggan eksisting IndiHome cukup klik link yang dikirimkan oleh Netflix melalui e-mail yang terdaftar di aplikasi myIndiHome atau melalui channel-channel IndiHome lainnya.

“Kolaborasi dengan Netflix menjadi salah satu konsep IndiHome dalam mewujudkan Window of Entertainment bagi para pelanggan”, ujar Direktur Consumer Service Telkom, Venusiana. Kegembiraan yang telah lama ditunggu-tunggu ini, akhirnya bisa dikolaborasikan. “Paket IndiHome (Dengan Paket Berlangganan Netflix) tersedia untuk pelanggan baru IndiHome yang berlangganan mulai dari kecepatan 50 Mbps, serta pelanggan lama IndiHome yang ingin melakukan penggantian ke paket baru ini. Keceriaan dalam menonton berbagai tayangan Netflix yang variatif, serta kemudahan melakukan pembayaran menjadi prioritas kami dalam kolaborasi ini,” lanjut Venusiana.

Jika pelanggan telah memiliki akun Netflix, dan ingin berlangganan paket Netflix melalui IndiHome, akun pelanggan tersebut akan tersimpan riwayat dan profil Netflix-nya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, akun Netflix pelanggan perlu dihubungkan dengan Paket IndiHome . Pelanggan juga wajib memasukkan detail login akun Netflix agar dapat menikmati keseruan tayangannya. Melalui terobosan baru ini, IndiHome mengupayakan kualitas tayangan dan kemudahan akses pelanggan untuk #NontonPuasTanpaBatas serta #StreamMovieFreely di Netflix. Selain itu IndiHome mengusung campaign ‘Streaming Nyaman Tagihan Aman’, dimana para pelanggan IndiHome dapat menikmati layanan IndiHome-Netflix lebih tenang karena biaya langganan telah tergabung dalam satu tagihan bulanan.

*Untuk Pelanggan Telkomsel

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan, “Kami menyambut dengan antusias kolaborasi bersama Netflix, dimana pelanggan Telkomsel Prabayar maupun Telkomsel Halo (Paskabayar) dapat berlangganan Netflix di setiap bulannya dengan mudah dan praktis, tanpa perlu menggunakan kartu kredit, cukup mengaktifkan paket bundling langganan Netflix yang juga menyediakan kuota data Telkomsel. Kami berharap kolaborasi ini semakin memperkuat posisi Telkomsel sebagai ‘The Home of Entertainment’ bagi seluruh pelanggan, yang dapat membuka lebih banyak kemudahan akses ke berbagai platform hiburan digital kelas dunia, guna meningkatkan kualitas gaya hidup digital pelanggan, melalui komitmen yang mengedepankan layanan yang customer-centric, yang didukung ketersediaan konektivitas digital berteknologi broadband terdepan yang merata dan berkualitas prima hingga pelosok negeri.”

Telkomsel menyediakan berbagai varian paket bundling kuota data dan berlangganan Netflix untuk 1 bulan, dengan harga mulai dari Rp62 ribu menggunakan pulsa, dan mendapatkan tambahan kuota data MAXstream sebesar 6GB selama berlangganan dan kuota data MAXstream hingga 20GB untuk langganan di bulan pertama, dengan pilihan resolusi tayangan hingga kualitas Ultra High Definition (4K), yang dapat dinikmati secara bersamaan hingga di empat perangkat berbeda.

Paket Telkomsel dan Netflix ini akan mempermudah pengguna Netflix yang juga pelanggan Telkomsel Prabayar maupun Telkomsel Halo (paskabayar) untuk berlangganan layanan Netflix bulanan sekaligus mendapatkan kuota data MAXstream Telkomsel, cukup dengan melakukan pembelian paket menggunakan pulsa dan kemudian mengaktifkannya melalui layanan MyTelkomsel. Informasi lebih lengkap mengenai paket bundling Telkomsel dan Netflix ini dapat diakses melalui tsel.me/netflix.

“Keunggulan paket bundling bersama Netflix ini akan semakin diperkuat dengan komitmen Telkomsel dalam mengoptimalkan kapabilitas jaringan broadband terdepan untuk memastikan kenyamanan aktivitas digital pelanggan. Telkomsel belum lama ini juga telah mendapatkan empat penghargaan dari Ookla®️ Speedtest Awards™️ 2021 terkait dengan kapabilitas dalam menghadirkan konektivitas digital yang andal di Indonesia selama periode Q3 – Q4 2021, yakni penghargaan pada kategori Fastest Mobile Network (akses mobile broadband tercepat), Best Mobile Coverage (jangkauan jaringan broadband terluas), Top-Rated (operator paling favorit oleh pengguna), dan Best Mobile Network (kecepatan mobile broadband terbaik dengan jangkauan terluas),” pungkas Derrick.

Tony Zameczkowski, VP Business Development, APAC, Netflix mengatakan, “Hari ini merupakan pencapaian baru bagi Netflix dan TelkomGroup di Indonesia yang ditandai oleh kemitraan dengan IndiHome dan Telkomsel. Kami memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan pengalaman menonton para pelanggan kami dan kemitraan ini akan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati tayangan terbaik kami. Pelanggan Netflix dapat menyaksikan karya Indonesia seperti Ali & Ratu Ratu Queens atau Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ada pula drama Korea seperti Twenty Five Twenty One dan Our Blues, maupun tayangan Hollywood seperti Bridgerton dan Stranger Things.” (rilis)