Soft Opening Lounge and Cafe THE ICON Sunset Quay CPI, Pertama di Makassar dengan Konsep Pantai Modern

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Hadir di Kota Makassar sebuah restoran dan cafe megah dengan konsep pantai yang diberi nama “Beach Lounge and Cafe THE ICON”. Cafe ini terletak di kluster Sunset Quay kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

“Hari ini adalah Grand Opening yang akan diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi,” kata ibu Tenri Engka, owner THE ICON di sela-sela Grand Opening, Sabtu (05/02/2022).

Sementara itu, Yasir Machmud yang didampingi istri tercinta Tenri Engka mengungkapkan bahwa THE ICON adalah lounge dan cafe dengan konsep modern pertama yang buka di kawasan CPI, khususnya di kluster Sunset Quay.

“Semoga keberadaan THE ICON bisa menjadi pelopor lahirnya infrastruktur ekonomi dan sosial di kawasan CPI ini,” terang Yasir.

Melalui Grand Opening ini, Yasir sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah dan Ciputra Grup untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan CPI guna menunjang pertambahan nilai ekonomis bagi penciptaan lapangan kerja yang juga akan berdampak pada pendapatan pemerintah.

“Perlu kami sampaikan bahwa awal dari rencana pembangunan THE ICON ini lahir dari keinginan kami untuk ikut memperkenalkan kawasan CPI yang di bangun oleh Ciputra Grup, bahwa lokasi ini akan menjadi destinasi wisata dan kuliner bagi masyarakat Sulawesi selatan dan para pendatang di kota Makassar ini, sehingga wilayah ini akan dikenal oleh masyarakat luas,” paparnya.

Keindahan alam dan kemegahan bangunan modern yang berada di lokasi ini menjadi titik awal keberanian dan keyakinan Yasir bahwa tempat ini akan menjadi ramai.

“Keberanian kami menjadi “Haqqul yakin” untuk melangkah paling pertama membuka restoran THE ICON yang sesuai dengan namanya, semoga tempat ini benar- benar akan menjadi Icon Kota Makassar dan Sulawesi Selatan,” terangnya.

Grand Opening ini merupakan akumulasi dari kerja keras semua crew THE ICON dan para pihak yang telah ikut memfasilitasi dan memediasi berdirinya cafe dan resto ini.

“Semoga kerja keras kolegial dalam mendirikan THE ICON ini, In Syaa Allah akan menjadi Pilot Project pembangunan kawasan kuliner dan menjadi tempat favorit bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan para pengunjung,” harapnya.

Konsep THE ICON adalah perpaduan antara keindahan alam pantai dengan sajian makanan dan minuman khas yang akan dipersembahkan bagi para pengunjung. “Cita rasa yang kami hadirkan adalah naturalisasi dan kreasi para juru masak dan barista profesional yang kami seleksi dengan penuh pertimbangan untuk menghasilkan makanan dan minuman yang higienis dan berkualitas,” tandasnya.

Konsep menu dan ciri khas THE ICON ala pantai ini disadur dari kuliner yang ada di Bali dan restoran pantai yang menjadi tujuan para pengunjung untuk menikmati makanan sembari menikmati alam. “Oleh karena itu, kami sangat memprioritaskan kebersihan dan menjaga update menu kami untuk menghadirkan cita rasa yang akan menjadi ikon kuliner di kota Makassar,” sambungnya.

Ke depan, Yasir mengharapkan dukungan dan kerja sama yang baik semua pihak senantiasa terbina sehingga keberadaan dan kehadiran THE ICON ini mempunyai nilai tambah yang positif.

“Tidak saja bagi kami pemilik dan pengelolanya, tetapi juga bagi warga di sekitarnya sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan mengangkat perekonomian kawasan CPI ini,” ujarnya.

Hadir dalam grand opening, Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani, Kepala Bapenda Andi Sumardi Sulaiman, pejabat perbankan, GM Ciputra GM Citraland City, beberapa pejabat daerah lainnya dan kolega serta keluarga besar Yasir Machmud.

Dalam sambutannya, Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani menyampaikan bahwa pemprov mengapresiasi keberanian sosok pengusaha Yasir Machmud dalam menciptakan ide cemerlang membangun THE ICON sebagai instrumen penting dalam perkembangan perekonomian Sulawesi selatan sesuai visi pak gubernur inovatif dan kompetitif. (*)