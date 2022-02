Propam Dalami Dugaan Pencabulan Siswi SMP yang Diduga Dilakukan Oknum Polri

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulsel, saat ini tengah mendalami dugaan pencabulan seorang Asisten Rumah Tangga (ART) yang diduga dilakukan Pamen Ditpolairud Polda Sulsel berinisial M.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana dikonfirmasi mengatakan, dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oknum Polri Perwira Menengah atau Pamen itu, kini didalami Propam Polda Sulsel.

“Ini masih didalami oleh Propam ya, “ucap mantan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, Senin (28/2/22).

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bidang Prefesi dan Pengaman (Kabid Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Agoeng Adi Koerniawan.

“Kita masih lidik,” singkatnya kepada Upeks.co.id.

Diketahui, Propam Polda Sulsel tengah mendalami dan melakukan penyelidikan adanya dugaan Pamen Polri berpangkat AKBP berinisial M melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap ART yang juga diketahui masih duduk di bangku Sekolah Kenangan Pertama (SMP) di Makassar.

Siswa yang berusia 13 tahun berinisial IS itu, merupakan warga Griya Barombong. IS menjadi pelampiasan nafsu oknum Polri itu, setelah IS menjadi pembantu di rumah pejabat Dit Polairud Polda Sulsel tersebut sejak September 2021 lalu.

Informasi yang diperoleh, IS relah melayani nafsu AKBP M, karena diiming-imingi akan memperbaiki kehidupan kelurga korban dan dijanjikan dibiayai sekolahnya.

Awalnya, IS menolak dan memberontak saat hendak dicabuli oleh M. Namun janji manis sang oknum Polri tersebut, akhirnya IS melayani nafsu AKBP M. Hubungan layaknya suami istri itu dilakukan hingga bulan ini (Februari). (Jay)