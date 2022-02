Kemenag Sidrap Gelar Bimtek Kehumasan dan Jurnalistik 

Pangkajene, Upeks.co.id — Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap) Muh. Usman Idrus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Jurnalistik yang digelar di Cafe Ratu Seafood Jl. Ganggawa Sidrap, Selasa 22 Februari 2022.

Bimtek yang dihadiri 30 peserta dari Madrasah dan KUA se Kabupaten Sidrap ini dihelat dalam rangka membekali para kontributor tentang teknik dasar penulisan berita.

“Saya mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan Bintek ini dengan harapan para kontributor berita pada tiap-tiap satker setelah mengikuti kegiatan ini dapat menulis berita dengan baik sesuai metode dan etika jurnalistik, ucap Muh. Idris Usman.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Wardy Siradj dan Andi Baly dari Kantor Wilayah Kemenag Sulsel untuk berbagi ilmu kehumasan dan metode penulisan berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik.

Dalam paparan materinya, Wardi Siradj menguraikan beberapa teknik dan metode penulisan berita. “Dalam penulisan berita harus memperhatikan unsur pokok yakni 5 W + 1 H (Who, What, When, Where, Why + How )”, kata Wardi menjabarkan satu persatu unsur penulisan berita tersebut.

Selain itu, lanjut Wardi, ntuk menarik minat pembaca, judul berita harus ditulis semenarik mungkin sehingga membuat pembaca ingin mengetahui isi dari berita tersebut.

30 peserta yang mengikuti kegiatan ini terlihat sangat antusias dan berharap dapat menjadi penulis berita yang baik terutama dalam mewartakan dan mengangkat cita Kementerian Agama tempat mereka mengabdi. (rls)