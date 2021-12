New Jeep Compass Resmi Mengaspal di Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Usai meluncurkan Jeep Gladiator JT pada September 2021 lalu, Kalla Kars selaku dealer resmi Jeep wilayah Sulawesi meluncurkan model SUV terbaru, yaitu New Jeep Compass. Tampil dengan desain modern yang lebih garang dan kelengkapan fitur safety menjadikan mobil ini sangat pas untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian dalam perkotaan maupun keperluan bertualang untuk menjajal berbagai medan.

New Jeep Compass diperkenalkan di NIPAH, Selasa (21/12/2021) malam. Mesin New Jeep Compass mengusung 1,4 liter MultiAir turbo engine 4×2 dengan transmisi otomoatis 7-speed Dual Dry Clutch Transmission (DDCT). Mesin penggerak roda depan mobil ini bisa menghasilkan tenaga 163 HP di 5.500 rpm dan torsi 250 Nm pada 2.500 rpm.

Walaupun mobil ini bermesin turbo 4 silinder, tetapi cukup menggunakan Pertamax sehingga bisa dipakai ke mana saja karena bahan bakarnya lebih mudah ditemukan di berbagai daerah.

Pada sisi eksteriornya, mobil ini memiliki desain pada bagian depan dengan konsep seven slot grilleberbalut krom serta gloss black surround. Lampu-lampunya sudah dibekali LED dengan auto high beam headlamp control dan new LED front cornering fog lamps.

Sementara, pada bagian interiornya, New Jeep Compass kini memiliki kabin yang lebih lapang, elegan dan modern. Mobil ini pun sudah dilengkapi dengan adanya panel kluster 10,25 inci TFT color display.

Untuk fitur hiburannya, tersedia Uconnect with 25,6 cm (10,1) touchscreen display, wireless android auto dan apple car play, bluetooth audio streaming. New Jeep Compass juga memiliki beberapa fitur fungsional, seperti remote keyless entry-proximity with push button start dan driver memory seathingga acoustic windshield.

“New Jeep Compass sangat pas untuk menemani keseharian Anda dengan sensasi berkendara “setiap hari adalah petualangan”. Berbagai fitur canggihnya semakin memberikan kesenangan ketika menempuh perjalanan dengan berbagai kondisi yang dilalui. Mobil ini pun tentunya membuat setiap penggunanya makin tampil percaya diri dan prestisius ketika mengendarainya dalam berbagai kegiatan,” ungkap Yuri Afdilah, Sales Support & Marketing Manager kalla Kars.

Fitur keamanan dan keselamatannya dimulai dari Electronic Stability Control (ESC) yang dapat menjaga kestabilan kendaraan pada semua medan jalan yang dilalui. Kemudian, Rain Brake Support yang dapat meningkatkan kinerja pengereman saat jalan dalam kondisi basah bahkan hujan lebat. Selanjutnya, ada pula fitur Electonic Parking Brake (EPB) yang dapat mengaktifkan rem parkir secara otomatis saat parkir.

Jeep Compass terbaru ini pun tentunya sudah dilengkapi Hill Start Assist (HSA) yang membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman saat berkendara pada jalan menanjak. Fitur-fitur safetylainnya ialah mulai dari advanced multistage driver and front passanger air bags, sentry key antitheft engine mobilizer, park view rear back-up camera, Antilock Brake System (ABS) dengan Electronic Brake Distribution (EBD), serta blind spot.

Dengan hadirnya berbagai fitur dan juga teknologi canggih yang melekat pada New Jeep Compass, mobil ini dibanderol Rp785 juta khusus harga On The Road (OTR) Kota Makassar. Terdapat tiga varian warna yang dipilih oleh customer, yaitu brilliant black clear coat, bright white dan minimal grey. (rilis)