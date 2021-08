TSM Makassar Buka Fasilitas Makan di Mobil Bagi Pengunjung

MAKASSAR, UPEKS. co.id — Beragam inovasi dibuat pelaku bisnis makanan selama masa pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota Makassar.

Salah satu wujud ide kreatif yang dilakukan management Trans Studio Mall Makassar adalah membuka fasilitas makan di mobil bagi pengunjung.

Melalui Car Dine in Xperience, pengunjung setia dapat menikmati pengalaman baru makan di dalam mobil. Pengunjung tinggal memesan menu dari mobil dan makanan yang dipesan akan langsung diantarkan ke mobil pengunjung oleh staf tenant.

Lokasi Car Dine in Xperience ini dapat dijumpai di area parkir VIP Lobby Barat Trans Studio Mall Makassar mulai tanggal 7 Agustus 2021 setiap hari pukul 11.00 hingga 20.00 WITA.

“TSM Makassar terus melakukan inovasi baru untuk pengunjung terutama di masa PPKM seperti sekarang. Semoga bisa mengobati rasa rindu menyantap makanan favorite dengan nyaman dan tetap menjalankan protokol kesehatan,” ungkap Radi Agustian selaku Marcomm selaku Manager Trans Studio Mall Makassar.

Pengunjung dapat memesan makanan dari tenant Trans F&B yaitu The Coffee Bean & Tea Leaf, Wendy’s serta Baskin & Robbins dan jangan lewatkan sejumlah promo menarik dari tenant di atas seperti Better Twogether dari The Coffee Bean. Dapatkan 2 botol minuman 1 liter dengan harga Rp120.000, ada pula Cream Puff Party Cake berisi 8 pieces kue Cream Puff ditambah minuman Aren Latte 1 liter seharga Rp125.000 (kartu Kredit Bank Mega). Tak ketinggalan Promo Pasti Kenyang Makan Enak (PPKM) dari tenant Wendy’s yang berlaku hingga 31 Agustus 2021. (Mit)