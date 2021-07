Perawatan Kulit dan Produk Kesehatan Diskon Hingga 70% di NIPAH

MAKASSAR, Upeks.co.id–NIPAH kembali menghadirkan promo dari tenant-tenant terbaiknya. Kali ini promo spesial hadir dari lini bisnis perawatan kulit, produk kesehatan dan kecantikan. Tak tanggung-tanggung, promo diskon yang dihadirkan hingga potongan 70%. Masyarakat umum yang ingin memanfaatkan promo ini, silahkan berkunjung ke NIPAH. NIPAH menghimbau agar masyarakat tetap memberlakukan protokol kesehatan selama berada di area mal.

Tenant Relation NIPAH Andi Muhamad Imam mengungkapkan bahwa dua klinik kecantikan yang memberikan promo spesialnya, yakni Erha dan ZAP. Untuk tenant yang menawarkan produk kesehatan dan kecantikan dengan promo terbaik ialah The Body Shop, Watsons, Guardian, Herborist, dan C&F.

“Promo ini hadir bagi pria dan wanita yang ingin melakukan perawatan kulit di NIPAH. Setelah melakukan perawatan, pelanggan juga bisa membeli produk kecantikan di tenant NIPAH. Berada di masa pandemi, NIPAH juga memberikan promo untuk produk kesehatan,” ungkapnya.

Erha merupakan klinik spesialis kulit yang menyediakan berbagai macam perawatan kesehatan kulit. Klinik Erha memberikan layanan menyeluruh bagi pelanggan setianya, mulai dari perawatan kulit wajah, tubuh, hingga kulit kepala dan rambut. Erha memiliki produk dengan formula terbaik dan aman untuk digunakan. Di bulan Juli ini, Erha NIPAH memberikan promo diskon 10% untuk perawatan rambut, dan cashback 50 ribu rupiah untuk perawatan single peeling face, dan memberikan harga spesial untuk beberapa perawatannya.

Lebih dari 11 tahun, ZAP hadir sebagai destinasi pelayanan kesehatan dan kecantikan terpercaya. ZAP senantiasa berinovasi dan hadir menghadirkan solusi bagi perawaran pria maupun wanita. Menggabungkan konsep hospitality terbaik dan medical terpercaya, ZAP mengedepankan pengalaman dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. ZAP NIPAH memberikan promo perawatan 2x Ngezap cuma bayar 1 harga, mulai 199 ribu rupiah.

The Body Shop baru saja meluncurkan varian terbaru, yakni White Musk Vegan. Watsons menghadirkan promo glow up inside out hingga 70%. Guardian sendiri memberikan promo super weekend deals hingga 50%. Herborist menawarkan garden sale hanya 50 ribu rupiah untuk seluruh produk. Dan terakhir, C&F hadir memberikan diskon hingga 70% untuk setiap pembelian kedua.

NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid- 19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses, dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area NIPAH. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area NIPAH.

Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh NIPAH ialah aplikasi Mallku Marketplace. Aplikasi ini hadir menjadi salah satu bagian dari inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan setia NIPAH. Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Kehadiran Mallku Marketplace memberikan kemudahan bagi pelanggan yang dapat diakses, selama 24 jam. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace. (rls)