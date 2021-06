Bupati MYL Ingin Pangkep Jadi Percontohan Kawasan Tanpa Rokok

PANGKEP, UPEKS.co.id– Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menerima kunjungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact), di aula rumah jabatan (rujab) bupati, Selasa(15/6/2021).

Bupati MYL berkeinginan Kabupaten Pangkep menjadi percontohan kawasan tanpa rokok.

“Saya sangat senang dengan kegiatan seperti ini, berharap Pangkep bisa menjadi daerah percontohan kawasan tanpa rokok,” katanya.

Mantan ketua DPRD Pangkep itu juga menuturkan, keinginannya untuk menjadikan Pangkep kawasan tanpa rokok, tidak lain untuk sama-sama memikirkan kesehatan.

“Semuanya demi kesehatan,” tegasnya.

Suami Nurlita Wulan itu menambahkan, sudah saatnya masyarakat sadar, saling menghargai hak masing-masing, terutama hak untuk menghirup udara yang sehat tanpa asap rokok.

Project Direktor Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact), Prof Alimin Maidin berterima kasih kepada Bupati Pangkep menerima kunjungan rombongan Contact.

“Sosialisasi ini, sebagai gerakan kawasan tanpa rokok, tak lain demi mencerdaskan dan menjaga anak bangsa dengan bebas dari asap rokok,” katanya. (Sah)