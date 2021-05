Toyota Raize Resmi Mengaspal di Makassar

MAKASSAR, Upeks.co.id — Sebagai bagian dari apresiasi kepada pelanggan yang telah 50 tahun mendukung keberadaan Toyota di Indonesia dan sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) yang terus meningkat, PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan Toyota Raize untuk melengkapi pilihan di segmen SUV pada tanggal 30 April 2021 lalu.

Kalla Toyota sebagai main dealer Toyota di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara pun resmi meluncurkan Toyota Raize di Makassar, Sabtu 8 Mei 2021. Toyota Raize diperkenalkan di Gastros Cafe Nipah sekaligus dirangkaikan dengan test drive. Selain pada saat launching, test drive masih akan digelar hingga 16 Mei 2021.

Unit Toyota SUV kian diminati di Indonesia. Untuk itu, Toyota berusaha hadir melengkapi kebutuhan berkendara pelanggan setia Kalla Toyota dengan hadirnya unit SUV terbaru, Toyota Raize. Dengan tampilan yang sporty dan didukung fitur interior dan safety yang modern dan lengkap di kelasnya, kehadiran Toyota Raize diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang beragam.

“Toyota Raize menawarkan mobilitas pemiliknya terasa hidup dan menghibur, gesit dan lincah di jalan perkotaan, adaptif untuk segala kebutuhan seperti bekerja dan rekreasi, praktis dan fungsional untuk keperluan keluarga, stylish dan moden di luar maupun dalam, serta yang tidak kalah penting memiliki standar safety yang lengkap. Toyota Raize yang stylish, fun to drive, dan youthful didekasikan untuk customer yang ingin terikat secara emosional dengan kendaraannya,” ungkap Hariyadi Kaimuddin, Chief Executive Officer (CEO) Kalla Toyota.

Toyota Raize dirancang tidak hanya memberikan kenyamanan dengan dukungan inovasi teknologi mesin turbocharge, namun juga menghadirkan excitement dan better environment yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini merupakan bagian dari tujuan Toyota untuk menghadirkan Mobility Happiness for All.

Eksterior dan interior Toyota Raize didesain untuk menghidupkan perjalanan penggunanya dalam konsep kombinasi “Bold and Active” pada tampilan luar dan “Comfort and Utility” pada bagian dalam. Konsep ini melahirkan aura bergaya dan berani pada penampilan Toyota Raize dan membangun citra muda dan aktif pada pemiliknya.

Toyota Raize mempunyai dimensi kompak dengan panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Meski begitu, Raize tetap terlihat proporsional berkat wheelbase mencapai 2.525 mm dan ground clearance setinggi 200 mm.

Kesan sebuah SUV yang gagah, sporty, dan atraktif tampak dari aplikasi bumper trapezoidal tebal dan kokoh disertai sudut yang menyiku tajam dan agresif di depan. Illuminating headlamp, daytime running light (DRL), dan Sequential Turn Lamp, semua menggunakan LED, dan velg besar 17 inch pada tipe 1.0T.

Sementara itu, interiornya lapang dan juga dilengkapi fitur dengan teknologi terdepan seperti terpasang MID 7 inch TFT dengan display interaktif dan modern dan dapat diganti-ganti dalam 4 opsi tampilan yaitu Advanced, Exciting, Simple, dan Analog.

Selain itu terdapat juga advanced features lainnya seperti Steering Switch, Interior Illumination, serta Interactive 9 Inch Head Unit dengan floating design dan terkoneksi dengan smart device T-Link dan mempunyai fitur Personal Reminder, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai pengingat aturan pelat nomor ganjil-genap dengan memasukkan data mobil ke dalam sistemnya.

Toyota Raize dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap seperti 6 Airbags, Pedal Misoperation Control, dan TSS + BSM RCTA. Semua fitur keselamatan ini terdapat pada varian 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS. TSS adalah Toyota Safety Sense yang merupakan fitur keselamatan yang biasanya terdapat pada model di segmen high—premium.

Selain itu, seluruh tipe Toyota Raize sudah dilengkapi fitur keamanan berupa rem dengan Anti-lock Braking System (ABS), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seatbelt Warning, Rear Parking Sensor, Rear Parking Camera, serta Alarm + Immobilizer.

“Kabar yang sangat membahagiakan ialah Toyota Raize masuk dalam deretan daftar kendaraan yang mendapatkan relaksasi PPnBM 0%. Sehingga bagi pelanggan yang segera melakukan pembelian unit tentunya dapat memiliki Toyota Raize dengan harga yang lebih murah di bulan Mei,” ungkap Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty Muhammadiah.

Toyota Raize hadir dengan berbagai varian, dimulai dari Raize 1.0T G M/T (One Tone) seharga Rp227.300.000, Raize 1.0T G M/T (Two Tone) seharga Rp229.600.000, Raize 1.0T G CVT (One Tone) seharga Rp240.400.000, Raize 1.0T G CVT (Two Tone) seharga Rp242.800.000, Raize 1.0T GR Sport CVT (One Tone) seharga Rp252.100.000, Raize 1.0T GR Sport CVT (Two Tone) seharga Rp254.500.000, Raize 1.0T GR Sport CVT TSS (One Tone) Rp271.200.000 dan Raize 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone) seharga Rp273.600.000. Harga tersebut berlaku khusus untuk OTR Sulawesi Selatan.

Sementara itu, untuk perawatan kendaraan, Kalla Toyota sudah menyiapkan program purna jual untuk pembelian Toyota Raize. Pelanggan akan mendapatkan free service dan free parts sepanjang 50.000 km atau maksimum 4 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu.

“Bagi pelanggan setia Kalla Toyota dan masyarakat kota Makassar dan sekitarnya kini bisa melihat lebih dekat keunggulan Toyota Raize yang sangat pas bagi yang berjiwa stylish dan dinamis. Tidak hanya itu, kami menghadirkan Test Drive Toyota Raize yang bisa dinikmati oleh pengujung NIPAH tepatnya di Pintu Bugis sampai tanggal 16 Mei mendatang,” lanjut, Fajriaty.

Bagi Toyota, kemunculan model terbaru Toyota Raize akan menambah pilihan bagi masyarakat Indonesia yang menjadikan Toyota memiliki enam pilihan di segmen SUV yang sejalan dengan transformasi dari automobile company menjadi mobility company.

“Berbagai usaha untuk menyesuaikan layanan dengan tren dan kebutuhan yang berbeda di setiap lapisan masyarakat, perlu didukung oleh pilihan kendaraan yang juga tepat untuk masing–masing orang. Ke depannya, sejalan dengan komitmen untuk menghadirkan Total Mobility Solution, Toyota akan terus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, tidak hanya produk yang semakin lengkap, namun juga layanan yang variatif,” sambung, Hariyadi.

Toyota Raize pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 2019 di Jepang dan berhasil tampil sebagai salah satu best-selling model di pasar negeri Sakura ini. Dengan diluncurkannya Toyota Raize pada 30 April 2021 lalu, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di luar Jepang yang meluncurkan kendaraan compact SUV ini.

Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada pertumbuhan industri otomotif nasional sejak 2020 lalu. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Toyota dalam menghadirkan Total Mobility Solution dan kemudahan memiliki Toyota bagi pelanggannya.

Pada tahun 2020, Toyota telah meluncurkan tidak kurang dari 13 produk baru. Memasuki tahun 2021 dan sejalan dengan perayaan ke-50 tahun Toyota di Indonesia, Toyota berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap industri otomotif nasional dengan menghadirkan solusi mobilitas melalui berbagai produk dan layanan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan memperkenalkan Toyota Raize.

Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan SUV kian diminati masyarakat karena dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, serta dianggap stylish, advance, fun to drive. Kontribusi segmen ini terhadap total market maupun di Toyota sendiri pun terus mengalami peningkatan. Pada 2017, kontribusi segmen SUV terhadap total penjualan Toyota masih berada di angka 11,9%. Hanya berselang tiga tahun yaitu pada 2020, komposisinya naik lebih dari dua kali lipat hingga menjadi 25,9%.

Segmen SUV memang berkontribusi sangat besar terhadap penjualan Kalla Toyota. Pada 2020, Kalla Toyota mencatat kontribusi segmen SUV sebesar 31,4% dengan jumlah penjualan 3.640 unit. Pada kuartal pertama 2021, segmen SUV sudah berhasil berkontribusi 37,23 % dengan jumlah penjualan 1.445 unit. Kemudian, salah satu unit SUV Toyota, Toyota Rush, sudah berhasil meraih market share sebesar 54,88 % dengan jumlah penjualan 1.124 unit selama kuartal pertama 2021 di seluruh area penjualan Kalla Toyota.

“Kami sangat bersyukur produk–produk SUV Toyota dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berkontribusi cukup besar terhadap total penjualan Toyota di pasar otomotif nasional maupun market di wilayah Kalla Toyota,” terang, Hariyadi.

Total Mobility Solution Pada The All New Toyota Raize

Selain terus melengkapi ragam pilihan produk sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, dalam semangat Total Mobility Solution, Toyota juga terus mengembangkan pilihan layanan untuk pelanggan. Toyota Raize hadir dengan solusi yang lengkap bagi pelanggan, karena tidak hanya dari sisi produk dan teknologinya, namun juga dari sisi program penjualan maupun perawatan kendaraannya.

Adapun bagi pelanggan yang ingin tetap memiliki kendaraan, maka hadir pula layanan Deal Cermat dengan cicilan yang lebih rendah dibandingkan dengan cicilan reguler, serta ada jaminan harga jual kembali. Layanan ini cocok untuk orang yang dinamis mengikuti tren, termasuk juga memberi solusi untuk mereka yang mau ganti mobilnya.

Sejalan dengan kian berkembangnya kebutuhan layanan digital dan sekaligus kebutuhan era new normal, Toyota akan terus mengembangkan berbagai layanan penjualan dan purnajual untuk memudahkan pelanggan mendapat akses bagi kebutuhan mobilitas mereka, dengan melakukan inovasi untuk menghadirkan Total Mobility Solution kepada pelanggan tidak hanya melalui produk yang makin lengkap, tapi juga layanan yang makin beragam.(rls)