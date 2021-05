Pulihkan Kepercayaan pada Teknologi, Huawei Serukan Kolaborasi Antar Sektor

JAKARTA, UPEKS.co.id– Perhelatan tahunan yang menjadi ajang berkumpulnya pemimpin-pemimpin dunia, St. Gallen Symposium merayakan hari jadinya yang ke-50. Di perhelatan tahun ini, sebanyak 1.000 peserta dari seluruh dunia turut ambil bagian dalam dialog lintas generasi yang digelar selama tiga hari.

Turut bergabung dalam gelaran ini yakni sejumlah kalangan akademia University of St. Gallen, sebuah lembaga hub. internasional yang bertempat di Singapura, sepuluh Kedutaan Besar Swiss di berbagai negara di dunia, serta banyak peserta lain yang berpartisipasi secara daring.

Catherine Chen, Corporate Senior Vice President, merangkap anggota BOD di Huawei menyampaikan prakarsa yang dimotori oleh siswa pada 7 Mei lalu itu.

Sejumlah pembicara top dunia dari sektor swasta yang turut bergabung, di antaranya adalah Christophe Franz, BOD Chairman Roche, Ola Källenius, Chairman of the Board of Management Daimler, Satya Nadella, Chief Executive Officer Microsoft, serta Roshni Nadar Malhotra, Chief Executive Officer HCL Corporation.

Hadir pula pemimpin-pemimpin dunia dari kalangan politik, seperti Kanselir Austria Sebastian Kurz, juga wakil lembaga-lembaga transnasional, seperti Chairwoman Swiss Digital Initiative Doris Leuthard, turut bergabung menyampaikan pandangan mereka selaras dengan tema yang diambil dalam perhelatan tahun ini, yakni “Trust Matters”, yang juga dijunjung tinggi dan menjadi komitmen Huawei selama ini.

Chen meyakini, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan peran dan upaya bersama dari semua kalangan, termasuk pembuat kebijakan, regulator, hingga swasta.

“Dengan kian membanjirnya perangkat yang menampilkan fitur konektivitas, makin banyaknya layanan yang mulai beralih ke daring, serta tumbuhnya infrastruktur-infrastruktur krusial yang bergantung pada pertukaran data secara real-time. Itu membutuhkan peran pemerintah yang lebih serius dalam menjamin perlindungan bagi seluruh kalangan dengan standar keamanan yang tinggi pula. Jaminan keamanan yang tinggi hanya terwujud melalui penerapan aturan yang disepakati bersama dan pada akhirnya hal ini akan turut menumbuhkan kepercayaan terhadap

teknologi,” terang Chen dalam keterangan resminya, yang diterima Upeks, Senin (10/5/2021).

Perhelatan St. Gallen Symposium tahun ini sendiri dibuka pada 5 Mei lalu. Partisipan sepakat kepercayaan akan tumbuh selaras dengan makin menguatnya keterbukaan dan transparansi. Ini saat yang tepat untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi tantangan-tantangan dan risiko yang menyertai kejadian pandemi

global Covid-19 yang melanda dunia saat ini.

Dibutuhkan upaya bersama untuk menguatkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik dan

ekonomi, serta kemunculan teknologi-teknologi baru, khususnya di kalangan generasi muda. Ini tentu bukan perkara mudah, terlebih dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

“Sebagai generasi muda, kami memang terhubung dengan banyak kalangan melalui media sosial, namun tidak serta-merta kami bisa menaruh kepercayaan begitu saja kepada orang-orang dalam lingkaran di media sosial kami,” kata Simon Zulliger, salah satu dari 35 siswa dari University of St. Gallen yang menjadi panitia symposium kali ini.

Mereka menyampaikan pandangan mengenai pentingnya duduk bersama mencari solusi, bagaimana merawat dan menumbuhkan kepercayaan demi terwujudnya upaya pemulihan global yang berkesinambungan.

Chen berharap, generasi muda pemimpin-pemimpin dunia di masa depan dapat turut membangun kepercayaan dan membentuk dunia yang makin terkoneksi di semua lini.

“Saya tekankan kepada generasi muda untuk terus mempererat jalinan dengan seluruh kalangan di masyarakat, individu, serta lingkungan. Kita wajib berperan serta dalam turut membangun kepercayaan yang kuat terhadap teknologi didukung dengan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan kolegial, tumbuhnya inovasi dan kemajuan bersama,” ujarnya

Hanya dengan komitmen dan upaya tersebut kita semua dapat membangun kesinambungan dan kepercayaan terhadap pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan,” katanya.

Huawei memperluas komitmennya dalam memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dengan mendukung tumbuhnya inovasi di tiap-tiap negara di mana Huawei berkiprah. Untuk mengakselerasi kemajuan dan perkembangan inovasi serta dalam rangka turut menciptakan dunia yang kian terkoneksi di setiap lini, dibutuhkan SDM andal yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.

Di Indonesia sendiri, Huawei, yang telah berakar selama lebih dari 20 tahun di Tanah Air, berkomitmen untuk terus memacu transformasi digital di banyak sektor dan level melalui rangkaian inisitiatif bertajuk “I Do Care, I Do Contribute, I Do Collaborate, dan I Do Create”, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan membangun kembali kepercayaan pada teknologi dalam rangka menciptakan nilai bersama dan

mendukung kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagai bukti atas kontribusi sosial korporasi, bersama dengan mitra utama, terutama melalui Proyek USO pemerintah, Huawei juga mempercepat inklusi digital untuk menghubungkan mereka yang belum terhubung dan meningkatkan konektivitas nasional, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan, untuk memastikan tidak ada yang harus tertinggal dalam lompatan digital.