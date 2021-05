Huawei-Telkomsel Perkuat Kerja Sama

JAKARTA, UPEKS.co.id– Penyedia solusi TIK global terkemuka Huawei dan penyedia solusi telekomunikasi dan TIK terkemuka di Indonesia, Telkomsel, menggelar pertemuan tingkat tinggi tentang cloud.

Pertemuan yang mengusung tema ‘Win Together in New Normal Era’ ini mengupas beberapa inisiatif untuk memperdalam kerja sama, serta memperkuat komitmen bersama guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat posisi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, serta mendukung visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terkemuka di dunia.

Pada pertemuan tersebut, Guo Ping selaku Rotating Chairman Huawei Technologies mengapresiasi atas terbangunnya kerja sama saling mendukung antar kedua perusahaan yang kembali ditegaskan melalui pertemuan tingkat tinggi yang strategis ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Telkomsel kepada Huawei. Kami berharap, melalui sinergi ini kami dapat bekerja sama dalam mendorong posisi Telkomsel ke jenjang yang lebih tinggi lagi di masa mendatang,” kata Guo Ping dalam keterangan resminya, yang diterima Upeks, Kamis (13/5/2021).

Pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain kesepakatan Telkomsel dan Huawei untuk berkolaborasi dalam sejumlah inisiatif. Hal ini termasuk bersama-sama membangun bisnis dan pengembangan jaringan untuk mendorong tingkat penerimaan terhadap Orbit, mengeksplorasi peluang monetisasi dan use cases, dan saran-saran untuk mendukung kepemimpinan dalam teknologi.

Menurut Setyanto Hantoro, pertemuan ini memberikan kesempatan baginya untuk berdiskusi lebih dalam, guna menemukan cara terdepan untuk memperkuat transformasi digital baik di internal Telkomsel maupun di Indonesia secara menyeluruh melalui upaya-upaya kolaboratif perusahaan.

“Sudah menjadi visi Telkomsel untuk terus menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

“Demi mewujudkan visi tersebut, Telkomsel berkomitmen untuk memperkuat tiga pilar digital utama perusahaan, yaitu Konektivitas Digital, Platform Digital, dan Layanan Digital. Telkomsel pun berharap dapat terus menjalin kemitraan strategis bersama Huawei dalam mendorong percepatan digitalisasi bangsa dan negara, sehingga visi Telkomsel dan Indonesia dapat terwujud,” sambung Setyanto.

Chief of Planning and Transformation Officer of Telkomsel, Wong Soon Nam mengatakan, terdapat beberapa area strategis di mana Telkomsel dapat berkolaborasi secara lebih mendalam dengan Huawei, seperti eksplorasi solusi dalam memaksimalkan laba atas investasi untuk teknologi LTE dan 5G, kolaborasi bersama untuk mengembangkan layanan FWA di Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan teknologi 5G dan solusinya bagi enterprise.

“Telkomsel terus meningkatkan kinerja sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Huawei. Telkomsel telah menjalankan berbagai strategi yang dapat membuka performa perusahaan lebih luas di 2021. Secara menyeluruh, Telkomsel memberikan produk dan layanan terbaik untuk pengguna dan value proposition yang unik di tengah pasar,” tambah Nugroho, Director of Network Telkomsel.

Di pengujung pertemuan, Telkomsel dan Huawei menandatangani MoU tentang pengembangan SDM. Hal ini selaras dengan komitmen Huawei mewujudkan keberhasilan transformasi digital di Indonesia, salah satunya adalah melalui pengembangan SDM digital.

Huawei Indonesia sendiri menargetkan dalam 5 tahun berhasil mengembangkan kapasitas 100 ribu SDM di bidang teknologi digital, seperti cloud, kecerdasan buatan, big data analytics, keamanan siber, dan konektivitas generasi berikutnya. (*)