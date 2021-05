Dosen UINAM Raih Kandidat Doktor di UNM

Makassar, Upeks.co.id–Salah satu syarat akademik bagi mahasiswa program doktor untuk meraih status kandidat doktor adalah mengikuti ujian prelium lisan.

Ujian prelium lisan adalah kegiatan akademik mahasiswa untuk mengajukan dan mempertahankan gagasan awal disertasi di depan tim penguji.

Hal ini dilakukan Hasriani, mahasiswa Program Doktor (S-3) Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (PPs UNM) mengikuti ujian prelium lisan pada Selasa (4/5) via virtual zoom meeting.

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) mengajukan gagasan disertasi dengan judul “Community of Learning (CoI) Based Instruction in The Teaching at Indonesian Islamic Higher Education” di depan tim penguji, yaitu Prof.Drs. Muhammad Basri, M.Ed.,Ph.D., Prof.Dr.Muhammad Basri Wello,M.A., Iskandar, M.Ed.,Ph.D., dan Prof.Dr.Anshari,M.Hum.

Para penguji sepakat menerima gagasan Hasriani dengan melakukan perbaikan untuk menyusun proposal disertasi.

Ketua prodi, Prof.Drs.Muhammad Basri,M.Ed.,Ph.D. menegaskan agar mahasiswa mengajukan gagasan yang jelas payung teorinya agar dapat mempertegas keilmuan risetnya.

“Hal ini yang jarang diperhatikan mahasiswa dalam menulis disertasi. Kadang ada mahasiswa yang bingung dengan konstruk teori risetnya,” kata Guru Besar FBS UNM.(rls)