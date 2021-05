150 Siswa Dikmata Satdik-2 Laksanakan Samapta Awal Pendidikan

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Sebanyak 150 Siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AL yang sedang menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan-2 (Satdik-2) Makassar,laksanakan tes kesamaptaan awal yang digelar di Mako Lantamal VI, pada hari Selasa (18/05/2021).

Tujuan tes kesamaptaan awal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan kebugaran fisik yang dimiliki para siswa untuk mengikuti kgiatan dasar2 keprajuritan pada awal pendidikan di Satdik-2 Makassar.

Dalam tes Samapta ini selain dilaksanakan di awal pendidikan juga dilaksanakan diakhir sebelum penutupan pendididkan. Dengan harapan nilai kesamaptaan tersebut akan mengalami peningkatan dibandingkan pada saat mengawali pendidikan.

Komandan Satuan Pendidikan-2 (Dansatdik-2) Makassar Kolonel Marinir Hendro Suwito menyampaikan  Tes Kesamaptaan yang dilaksanakan ini merupakan program awal yang nantinya berkesinambungan bagi siswa Dikmata Satdik-2 Makassar sebagai sarana untuk mengukur dan memantau kondisi fisik, kebugaran dan kesehatan para siswa.

Selain itu tes samapta merupakan salah satu bidang penilaian dalam pendidikan Sekolah Satdik-2 Makassar. Hal ini dikarenakan seorang siswa dituntut memiliki kebugaran dan kemampuan fisik yang prima dalam mendukung kegiatan belajar mngajar, latihan maupun praktek selama di Sekolah , ujar Dansatdik-2 Makassar

Kegiatan Samapta awal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh siswa Dikmata Satdik-2 Makassar melaksanakan tes samapta batere A berupa lari dengan jarak tempuh 12 menit yang bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal VI dan samapta batere B yang terdiri terdiri dari push up, pull up, sit up dan shuttle run bertempat di Lapangan Arafuru Mako Lantamal VI serta samapta C yaitu renang bertempat di kolam

renang Tirto Segoro Lantamal VI.

Dalam pelaksanaan Samapta awal untuk siswa Dikmata, Tim Jasrek Satdik-2 Makassar yang dipimpin Lettu Laut (KH) Joko Supriyanto yang dibantu oleh tim jasrek Lantamal VI Makassar melaksanakan penilaian dan pengawasan kepada para siswa Dikmata Satdik-2 Makassar

Turut hadir dalam kegiatan tersebut , Wadan Satdik-2 Makassar Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo, Danseta Satdik 2 Mayor Laut (P) Waluyo serta para bingsis Dikmata Satdik-2 Makassar. Demikian Dispen Lantamal VI melaporkan.