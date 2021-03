Tiga Sineas Muda Siap Bikin Video Layaknya Film dengan Galaxy S21 Ultra 5G

Jakarta, Upeks–Menjalani era Better Normal, masyarakat Indonesia, pada umumnya, semakin memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam hal mencari hiburan.

Data menunjukkan bahwa aktivitas menonton video pada platform online mencapai 98,5% tiap bulannya. Dan Samsung dengan program Galaxy Movie Studio yang telah hadir sejak 2019 ingin turut serta memberikan sebuah tontonan yang berkualitas sekaligu mendukung para sineas muda berbakat untuk terus mengembangkan potensinya dalam menciptakan sebuah video dengan kualitas film. Melalui teknologi perangkat pintar Galaxy S21 Ultra 5G dan Samsung QLED Smart 8K TV, Galaxy Movie Studio 2021 kembali mengajak ketiga pemenang dari Galaxy Movie Studio 2020 untuk membuat karya video terbaik mereka dan berkesempatan mewujudkan impiannya untuk memproduksi film epik dan profesional bersama dengan sutradara terkenal di Indonesia.

“Samsung melihat bagaimana generasi muda kian bersemangat dalam membuat konten video hingga membuat film. Galaxy Movie Studio di tahun ketiga kembali menghadirkan teknologi terbarunya, kini dari Galaxy S21 Ultra 5G yang cocok untuk para social expressor, content creator, dan juga para sineas muda yang ingin mengekspresikan diri melalui video.

Galaxy S21 Ultra 5G terbaru memiliki teknologi unggulan dengan kamera 108 Megapixel yang mampu menghasilkan kualitas video hingga resolusi 8K, memberikan pengalaman membuat dan menonton video super epic. Dan kualitas video terbaik yang dihasilkan melalui Galaxy S21 Ultra 5G dapat langsung dinikmati di Samsung QLED Smart 8K TV. Kami berharap dengan inovasi teknologi terdepan yang kami hadirkan untuk membuat dan menikmati sebuah film berkualitas, Galaxy Movie Studio dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan dapat terus menginspirasi sineas muda di luar sana untuk berani membuat film ke tahap yang lebih serius dan profesional,” ungkap Miranda Warokka, IT & Mobile Marketing Director, Samsung Electronics Indonesia.



Galaxy Movie Studio merupakan sebuah wadah yang dibentuk pada tahun 2019 bagi para pengguna smartphone Samsung untuk dapat memperkaya keahliannya dalam membuat konten video dengan kualitas seperti film. Didukung oleh berbagai pihak untuk dalam mengadakan workshop secara offline dan online, Galaxy Movie Studio mendapatkan sambutan positif dari para konsumen dan juga para sutradara Indonesia yang terlibat. Di tahun keduanya, Galaxy Movie Studio 2020 memberikan kesempatan langsung kepada para sineas muda yang memproduksi movie-like konten melalui kompetisi. Kompetisi tersebut menghasilkan pemenang yang pada tahun ketiga Galaxy Movie Studio 2021, mereka membuktikan bakat sesungguhnya ke tingkatan yang lebih profesional lagi.

Para pemenang Galaxy Movie Studio 2020 ikut serta kembali dalam kompetisi pembuatan film pendek, ketiga finalis tersebut adalah: Rezy Junio Bernessa sebagai pemenang kategori Best Picture, Hasna Rafida Sari sebagai pemenang kategori Best Cinematography dan tidak lupa Kenza Luthfiani sebagai pemenang kategori People’s Choice. Mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka dalam membuktikan keseriusan mereka di dunia perfilman Indonesia dengan membuat film pendek ciptaan mereka sendiri menggunakan Galaxy S21 Ultra 5G.

Selama dua minggu mendatang, masing-masing peserta akan ditantang untuk membuat video epik mereka bertemakan “Finding Oneself through Epic Journey” yang akan direkam dengan Galaxy S21 Ultra 5G. Hasil terbaik dari para pemenang akan dinilai berdasarkan kekuatan cerita, penokohan dan karakter juga pengambilan visual yang epik. Nantinya, hasil terbaik ini akan membawa salah satu sineas muda terpilih berkesempatan untuk menjadi bagian dari produksi film pendek Galaxy Movie Studio 2021 bersama sutradara profesional yang akan segera Samsung umumkan. Miranda menambahkan, “Setelah pembekalan di Galaxy Movie Studio tahun pertama dan tahun kedua kini Samsung ingin menjadikan nyata bahwa kecanggihan teknologi Samsung dapat menciptakan sebuah hasil film pendek yang epic hasil kolaborasi sineas muda dan professional. Samsung berharap untuk terus dapat memfasilitasi mereka yang memang ingin serius menjadi sineas muda professional dan meraih mimpi mereka untuk menjadi besar dan menciptakan cerita epic mereka. Kami pun senantiasa mendukung seluruh masyarakat, termasuk rekan media, yang juga mau berkarya dalam industri perfilman Indonesia. Tentunya teknologi dari Samsung juga dapat menjadi wadah untuk kita menghasilkan dan menikmati video dengan kualitas terbaik. Jadi terus tunggu update dari kelanjutan Galaxy Movie Studio tahun ini sehingga kamu tidak ketinggalan momen epiknya,” tutup Miranda.