PPnBM 0 Persen, Permintaan Meningkat Hingga 86 Persen

MAKASSAR,UPEKs.co.id— Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru resmi diberlakukan sejak Senin, 1 Maret 2021 kemarin, membuat harga mobil turun hingga puluhan juta rupiah.

Tipe atau model yang terkena relaksasi ini adalah kendaraan sedan dan kendaraan station wagon penggerak 4×2 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dan komponen lokal minimal 70 persen.

“Khusus mobil Toyota, tipe Avanza, Rush, Yaris, Sienta, dan Vios menjadi deretan yang termasuk dalam program ini,” ujar Sales Support Manager Kalla Toyota, Suliadin saat konferensi pers di Gastros Nipah Mall.

Kata Suliadin, untuk kisaran penurunan harga rata-rata adalah Avanza Rp14 jutaan, Rush Rp18 jutaan, Yaris Rp20 jutaan, Sienta Rp22 jutaan, dan Vios Rp62 jutaan.

“Untuk lebih detail, nilai subsidi atua insentif setiap type kendaraan Toyota, kami akan informasikan dalam price list (on the road) sesuai yang berlaku di masing-masing wilayah Kalla Toyota,” ungkap Suliadin.

Kemudian, untuk Toyota Agya-Calya, kedua tipe tersebut tidak termasuk dalam relaksasi ini. “Kendaraaan Agya- Calya adalah kendaraan LCGC (Low Cost Green Car). PPnBM LCGC sudah 0 persen sejak diperkenalkan pertama kali,” jelas Suliadin.

Adapun mekanisme penghitungan nilai PPnBM tidak menggunakan harga on the road yang berlaku di Cabang Toyota, melainkan menggunakan harga dasar acuan manufacture/ATPM. Selanjutnya, pemotongan subsidi atau insentif PPnBM mengurangi harga on the road yang berlaku di seluruh Cabang Kalla Toyota.

Lebih jauh dia jelaskan, pemerintah memberikan kebijakan insentif/subsidi PPnBM sepanjang tahun 2021.

Kebijakan insentif/subsudi ini dibagi tiga tahap yaitu, insentif/subsidi 100 persen (masa pajak Maret hingga Mei),

insentif atau subsidi 50 persen (masa pajak Juni hingga Agustus), dan insentif atau subsidi 25 persen (masa pajak September hingga Desember).

“Kebijakan ini tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Suliadin.

“Sejak berlakunya kebijakan 0 persen ini permintaan domain kita meningkat hingga 86 persen dalam dua hari, sedang yang inden sudah mencapai 500an unit dengan Rush sebagai pemimpin permintaan,” tambah Suliadin.

Olehnya itu, Aftersales Operation Dept Head Kalla Toyota, M. Noor Iqbal Yafie menambahkan, Kalla Toyota menghadirkan program bertajuk “PPnBM 0 persen Saatnya Beli Toyota”. Angsuran yang ditawarkan mulai dari Rp2 jutaan dan special rate mulai 1,99 persen.

Kalla Toyota juga memberikan perlindungan berupa free asuransi selama setahun serta paket perawatan kendaraan berupa free jasa dan part hingga 50.000 km.

Selain itu, pelanggan setia Kalla Toyota juga berkesempatan mendapatkan free compliment Covid-19, free welcome pack, aksesoris, free voucher body paint atau coating, hingga program trade-in dengan subsidi jutaan rupiah.

“Kami menawarkan program terbaik ini bagi pelanggan setia Kalla Toyota. Tak hanya program, kami juga menyiapkan lucky draw dengan hadiah grand prize berupa 1 unit Toyota Voxy, 1 unit Toyota Calya, hingga ratusan iphone 12 mini bagi pelanggan yang beruntung,” bebernya.

“Hadirnya kebijakan ini menjadi surprise bagi kami dan akan berdampak besar. Ini juga menjadi akselerasi yang luar biasa,” tutupnya. (mit)