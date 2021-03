Polres Takalar Gelar  Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode I Tahun 2021

TAKALAR, UPEKS.co.id–Polres Takalar melaksanakan kegiatan kesamaptaan jasmani berkala periode I T.A. 2021 bertempat di Lapangan Makkatang Dg Sibali Takalar, Selasa (02/103/2021)

Kegiatan ini di laksanakan selama 4 hari, hari ini selasa tgl 2 maret sampai dengan Jum’at 5 Maret 2021, seluruh personel Polres Takalar wajib mengikuti kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini yang sudah diagendakan setiap 6 bulan sekali.

Adapun beberapa materi tes kesamaptaan jasmani harus dilalui personil yaitu lari 12 menit, Pull Up, Push Up, Sit Up dan Shutle Run. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut seluruh personil di lakukan tes kesehatan guna mengecek Kesehatan terhadap para peserta Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode I TA. 2021 di Polres Takalar.

Kapolres Takalar AKBP Beny Murjayanto, S.I.K, MH menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur dan meningkatkan kebugaran personel.

“Hal ini menjadi penting karena setiap personil Polri dituntut memiliki fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kapolres Takalar AKBP Beny Murjayanto, S.I.K., MH

Sebelum pelaksanaan dimulai Kabag Sumda Polres Takalar KOMPOL Nur Alam, S.H. memberikan arahan kepada para peserta agar serius dalam pelaksanaan tes kesamaptaan tersebut, serta menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh guna meningkatkan imun tubuh pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini juga salah satu Faktor pendukung pengembangan karier personel Polri antara lain persyaratan untuk mengikuti Sespim, Sespimma, Sekolah Inspektur Polisi dan Sekolah Alih Golongan serta merupakan salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini dapat memotivasi para personel Polres Takalar untuk dapat menjaga fisiknya agar tetap prima melalui pola hidup sehat serta rajin berolahraga” tutup Kabag Sumda Polres Takalar.(Jahar).