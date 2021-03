Pembangunan Smelter CNI Masuk PSN

KOLAKA,UPEKS.co.id—-Pembangunan Smelter PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Wolo Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Deputi Direktur PT CNI, Djen Rizal dalam siaran persnya kepada media, Senin (8/3/21).

Rizal menjelaskan setelah program pembangunan Smelter CNI ditetapkan sebagai salah satu PSN, kini perusahaan semakin mempercepat pembangunan pabrik Smelter (bijih nikel) di Wolo Kolaka Sultra.

Proyek Pembangunan pabrik RKEF dan HPAL ditargetkan mulai beroperasi dan rampung pada 2024 mendatang.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik kata Rizal, PT CNI telah menggandeng sejumlah BUMN Indonesia, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP, sedangkan PT. PLN sebagai penyedia sumber energi listrik berdasarkan SPJBTL sebesar 350 MWatt

“Pembangunan smelter tetap on progres dan kami optimis smelter bisa selesai sesuai target meskipun sempat terkendala oleh pandemi Covid-19,”ujar Rizal.

Selain itu kata Rizal kerja sama ketiganya, juga berfokus pada sinergi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Proyek Nickel Laterite Hydrometallurgy.

Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Kobalt dengan Teknologi (HPAL) yang menjadi inti pada kerja sama dengan CNI-WIKA diproyeksikan memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 100.000 ton per tahun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) (40.000 Ton Ni dan 4.100 Ton Co dalam MHP).

Sementara kerjasama CNI dan PP fokus pada pembangunan Pabrik Peleburan(Smelter) Feronikel Fase 1(Jalur Produksi 1),Fase 2 (Jalur Produksi 2) dan Fase 4 (Jalur Produksi 5 dan 6).

Sebelumnya, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan selaku Ketua KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), melalui surat kepada PT CNI Nomor:T/I/PW/68/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2020 tanggal 04 Desember 2020.

Isi surat itu, perihal status PSN Smelter Nikel PT CNI menjelaskan bahwa program pembangunan smelter merupakan salah satu PSN yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN.

Dalam rapat terbatas evaluasi PSN yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo Mei 2020, program pembangunan smelter terdiri dari 22 proyek smelter yang tersebar di Indonesia.

Salah satu dari 22 smelter yang termasuk dalam program pembangunan smelter adalah pabrik pengolahan komoditi bijih nikel di Wolo Kolaka yang dikembangkan oleh CNI.

“Kami jekaskan bahwa proyek smelter nikel PT CNI merupakan bagian dari program pembangunan smelter sebagai salah satu PSN,”jelasnya.(pil).