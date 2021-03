Begini Aplikasi SmartThings Samsung Galaxy S21 Series 5G Membuat Masa Depan Yang Lebih Nyaman

Jakarta, Upeks–Samsung Galaxy S21 Series 5G hadir dengan sederet fitur yang memberikan kebebasan untuk membagikan serta membuat konten-konten epik bagi seluruh penggunanya. Tidak berhenti disana, Galaxy S21 Series 5G juga memiliki fitur-fitur yang dapat mempersiapkan setiap penggunanya untuk masa depan.

Melalui aplikasi SmartThings pada Samsung Galaxy S21 Series 5G, pengguna dapat mendapatkangambaran masa depan dimana kehadiran teknologi yang semakin mempermudah kehidupan umat manusia.

“Inovasi serta penyempurnaan teknologi merupakan suatu hal yang ada pada DNA Samsung Electronics. Oleh karena itu, disetiap produk-produk yang kami hadirkan, kami memperhitungkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Aplikasi SmartThings merupakan wujud nyata dari komitmen kami tersebut. Dengan kehadiran SmartThings kami berharap akan ada lebih banyak hal yang dapat terintegrasi sehingga pengguna dengan mudah dapat mengakses lebih banyak hal hanya dengan perangkat Samsung Galaxy S21 Series 5G yang mereka miliki dan memiliki kehidupan yang lebih nyaman.” Ujar Selvia Gofar Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia.

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang saat ini masih sangat terbatas, baik secara akses maupun fungsional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa IoT merupakan masa depan dari integrasi antar perangkat yang membuat manusia semakin mudah untuk mengakses keseharian mereka. Oleh karena itu IoT memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengubah kehidupan penggunanya, Melalui fitur SmartThings, Samsung mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dimilki oleh perangkat Samsung Galaxy S21 Series 5G pengguna, dengan berbagai perangkat-perangkat yang berbasis IoT yang anda miliki.

Mengontrol Perangkat Pintar di Rumah Anda, on the go

Menggunakan Samsung Galaxy S21 Series 5G, perangkat-perangkat berbasis IoT yang anda miliki kini dapat menyesuaikan dengan rutinitas dari pengguna. Dengan SmartThings deep integration, pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada Samsung Galaxy S21 Series 5G. Contohnya adalah dengan SmartThings Deep Integration, apabila pengguna ingin memasang alarm pada pukul 6 pagi, pengguna dapat mengatur seluruh perangkat-perangkat pintar yang terkoneksi dengan perangkat Galaxy S21 Series 5G, untuk bertindak sesuai dengan keinginan pengguna. Pengguna cukup mengakses SmartThings mendaftarkan perangkat SmartThings yang dimiliki. Setelah itu pada menu SmartThings, pengguna cukup mengakses ‘companion-app’ dan melalui opsi ‘clock’ pengguna dapat mengeset waktu alarm yang diinginkan, kemudian dengan menekan tombol “Wake-up using smartdevice” pengguna dapat mengatur apa yang akan dilakukan oleh perangkat-perangkat pintar yang dimiliki seperti Televisi, Lampu, hingga tirai. Sehingga ketika pengguna men-dismiss alarm di pagi hari, pengguna dapat mengatur agar lampu dan televisi menyala dan tirai terbuka, membuat pengguna menjadi semakin termotivasi untuk bangun tidur.

SmartThings Deep Integration juga disematkan pada aplikasi Cuaca (Weather) pada Galaxy S21 Series 5G. Aplikasi Cuaca memang sudah dapat mendeteksi hal-hal dasar seperti temperatur, cuaca, serta tingkat polusi pada hari tersebut. Namun dengan Samsung Galaxy S21 Series 5G, pengguna dapat mengetahui kualitas udara di rumah anda melalui menu ‘Indoor Air Quality’. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat mengetahui level debu di rumah, dan menyalakan air purifier secara remote untuk menjaga kondisi udara di rumah anda tetap baik, bahkan ketika anda bepergian.

Terakhir, jangan lupakan sebuah fitur SmartThings yang sudah cukup sering digunakan oleh para pengguna, yaitu fitur SmartView. Pengguna pasti telah mengetahui perbedaan SmartView dengan Samsung DeX dimana SmartView akan secara langsung melakukan mirroring tampilan layar perangkat Galaxy S21 Series 5G pengguna dengan layar SmartTV yang dimiliki. Namun SmartThings Deep Integration dapat membawa hal ini lebih jauh lagi apabila anda memiliki perangkat-perangkat pintar lainnya yang telah terintegrasi. Dengan menggunakan Smartview, pengguna dapat dengan mudah mengontrol lampu pintar dan tirai pintar agar sesuai dengan intensitas cahaya pada layar televisi untuk menghindari backlight dan memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih nyaman.

Samsung Galaxy S21 Series 5G juga merupakan seri pertama dari Galaxy yang memiliki kemampuan untuk menggunakan SmartThings pada Android Auto. Pengguna dapat mengakses aplikasi Android Auto dan menghubungkan perangkat Galaxy S21 Series 5G anda dengan perangkat Head Unit di mobil anda. Setelah terhubung anda dapat dengan mudah mengecek serta mengontrol perangkat pintar yang ada di rumah anda dari mobil, anda juga dapat merespon notifikasi-notifikasi pada layar Head Unit mobil dengan mudah.

Kedepan nya akan semakin banyak smart device yang dapat diatur melalui Samsung SmartThings. Dengan begitu kehidupan konsumen akan lebih nyaman dan efisien waktu untuk dapat melakukan lebih banyak hal yang berkualitas bersama keluarga.

Samsung menetapkan harga resmi Galaxy S21 5G mulai Rp. 12.999.000, Galaxy S21+ 5G mulai Rp.15.999.000, Galaxy S21 Ultra 5G mulai Rp 18.999.000.

Mulai tanggal 12 Maret hingga 14 Maret 2021, Samsung menawarkan berbagai promo pembelian menarik dengan skema sebagai berikut :

Untuk setiap pembelian Samsung Galaxy S21 Series 5G melalui Samsung Official Store di Blibli, pelanggan akan mendapatkan:

Untuk setiap pembelian Samsung Galaxy S21+ 5G atau S21 Ultra 5G pelanggan akan mendapatkan:

o E-voucher Blibli senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembelian produk Samsung apa saja di Blibli Samsung Official Store

o E-voucher akan dikirimkan melalui aplikasi Samsung Gift Indonesia dan konsumen harus melakukan redeem untuk melihat kode voucher dengan batas waktu penggunaan sampai dengan 30 Juni 2021

Untuk setiap pembelian Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G atau S21 Ultra 5G, pelanggan akan mendapatkan cashback sebesar Rp. 3.000.000,-

Untuk pembelian Samsung Galaxy S21 Series 5G di Samsung E-store, silakan kunjungi

https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-s21-5g/buy/. Dan untuk informasi lebih lanjut seputar Galaxy S21 5G series, kunjungi https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/ dan https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-s21-5g/.