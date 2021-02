Sambut Imlek, 10 Tenant Fashion di TSM Makassar Tawarkan Diskon

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Merayakan datangnya tahun baru Imlek berjuluk “the Year of Ox” menjadi kesempatan bagi sejumlah tenant di Trans Studio Mall Makassar dalam menghadirkan pengalaman berbelanja bagi para pengunjung setia. Sebanyak 10 tenant fashion hadir dengan koleksi spesial termasuk penawaran diskon hingga 70 persen.

Di deretan brand High-End ternama, merek fashion mewah asal Milan, Aigner yang terletak di Ground Floor TSMM menghadirkan exclusive offer diskon hingga 20 persen (on selected colors) yang berlangsung sampai dengan 14 Februari 2021. Begitu pula dengan tenant Furla yang turut merayakan Lunar New Year dengan memberikan diskon hingga 20 persen berlaku hingga 14 Februari mendatang untuk selected colors.

Tidak ketinggalan, brand Hugo Boss menghadirkan program Celebrate in Style. Pengunjung berkesempatan mendapatkan Lucky e-Angpao dengan minimal pembelanjaan senilai Rp8.000.000 yang masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2021 juga jangan lewatkan promo Spin and Win dari tenant sepatu asal Italia, Geox dengan membeli 2 pasang (pair) produk. Dapatkan kesempatan memutar the Wheel of Fortune untuk mendapatkan diskon 15 persen. Promo berlangsung hingga 28 Februari mendatang.

Sementara brand high street, Mango menghadirkan promo Further Reduction, dapatkan tambahan diskon 20 persen untuk pembelian tiga produk atau lebih serta tambahan diskon 10 persen untuk pembelian dua items produk. Menyambut perayaan Imlek, tenant Mango yang berlokasi di Ground Floor ini juga memberikan hadiah langsung tote bag ekslusif untuk setiap pembelanjaan senilai Rp1.480.000.

Bagi pengunjung yang tengah mencari produk tas dan sepatu baik pria dan wanita, tenant Everbest saat ini menghadirkan promo Pay 1 Get 2 (selected items) dan masih akan berlangsung hingga 22 Februari 2021 mendatang. Tidak ketinggalan, Hush Puppies memberikan diskon hingga 50 persen untuk produk apparels juga cash back hingga Rp1.500.000 untuk produk footwear dan tas. Promo diskon berlaku sampai dengan 17 Februari 2021.

Khusus bagi yang tengah mencari pakaian wanita berwarna cerah untuk dikenakan sebagai tradisi perayaan Imlek, tenant Eprise bisa menjadi solusi. Sejumlah dress New Collection berwarna merah seperti Helen Dress dengan nuansa bold, Giovani Dress dengan desain lengan puff atau Ume Dress dengan detail lace kontras yang cantik bisa dibawa pulang dengan harga mulai dari Rp259.800. Tenant yang berlokasi di First Floor ini juga tengah menghadirkan Great Sale diskon hingga 70 persen dan masih akan berlangsung hingga 28 Februari mendatang.

Ada juga koleksi anyar dari tenant Giordano menyambut datangnya Tahun Kerbau Logam. Nikmati koleksi [OX! OX! Collection] Strong Start, Great Future. Beli 2 produk atau lebih diskon 30 persen selama persediaan masih ada (while stocks last).

Metro Department Store juga sudah siap menghadirkan koleksi lengkap jelang Chinese New Year. Mengusung dekorasi dengan nuansa perpaduan warna merah dan biru dengan inspirasi modern Chinoiserie look, nikmati diskon hingga 20 persen dan tambahan diskon 10 persen bagi pengguna Kartu Kredit Bank Mega untuk koleksi Festive Lunar berlaku hingga 21 Februari 2021. Selain itu pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja hingga Rp188.000 di program Lucky Angpao dengan minimal pembelanjaan sebesar Rp1.000.000.

“Semoga perayaan Imlek menjadi awal dari kemakmuran yang berlimpah untuk kita semua. Bagi pengunjung yang sudah mulai berbelanja untuk merayakannya, jangan sampai melewatkan penawaran menarik yang sudah dipersiapkan khusus dari tenant fashion yang ada,” ungkap Rizky Maulidiana Haris selaku Public Relations Executive Trans Studio Mall Makassar.

Dikatakan, jangan lewatkan pula shopping program sebagai bagian dari perayaan. Menghadirkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan melalui Lucky Draw dengan hadiah utama satu unit iPhone 12 64 GB dan beberapa hadiah menarik lainnya seperti satu unit Samsung Tab A7 Lite dan tiga unit Samsung Smart Phone A21. Berlaku bagi seluruh pemegang Kartu Kredit Bank Mega (all types) dengan minimum pembelanjaan Rp 500.000 yang akan diundi pada 13 Maret 2021. (mit)