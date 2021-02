Jawab Kebutuhan Costumer, AHM Hadirkan All New CBR150R

Makassar, Upeks.co.id — PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing, belum lama ini.

Khusus di area untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon peluncuran bike bike dilakukan salah satu jaringan main dealer AHM, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda, melakukan memperkenalkana ke media secara virtual pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Kepala wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno mengatakan CBR150R adalah sepeda motor yang sangat nyaman. Saat menaikinya, pengendara akan mendapat feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan. Sepeda motor ini akan menjadi pilihan terbaik untuk penggemar sepeda motor sport.

“Model terbaru ini menjawab rasa penasaran masyarakat terhadap motor sport bernuansa big bike ini,” ujarnya.

Kehadiran CBR150R disuguhkan bagi pecinta motor sport yang energik dalam menjalani aktivitasnya. Berbagai fitur baru dan penyempurnaan di dalamnya sekaligus meningkatkan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari.

Manager Marketing Astra Motor Makassar Sulsel dan Sulbar, Gangga Nanda Adi, menjelaskan, kehadiran CBR150R merupakan pengembangan yang sudah dilakukan tiga kali. “Pertama sejak 2004, kemudian 20016 dan terakhir 2020,” ungkapnya.

Disebutkan, All New CBR150R tetap ditunjang dengan banyak fitur unggulan lain, termasuk adanya Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS). Fitur ini sudah diterapkan pada beberapa model big bike, berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri secara bersamaan saat melakukan rem mendadak.

Fitur unggulan lain, yakni mempertahankan wavy disc brake yang mempertegas penampilan sporty. Semua informasi yang dikehendaki pengendara ditampilkan melalui panel meter ramping full digital yang mudah dilihat.

All New CBR150R dipasarkan dengan dua tipe, yakni Non-ABS dan ABS. Tipe Non-ABS ditawarkan dengan empat warna pilihan, yakni Matte Black, Dominator Matte Black, Victory Black Red, dan Honda Racing Red. Sedangkan tipe ABS mendapatkan warna Dominator Matte Black, Victory Black Red, Honda Racing Red, lalu ditambah dengan warna spesial MotoGP Edition. Harga mulai Rp36 juta lebih.

Sementara Manager Technical Service and Department Astra Motor Sulselbartra dan Ambon, Nindyatama menyebutkan, kehadiran All New CBR150R karena keinginan konsumen atas kendaraan lincah berliuk-liuj dalam perkotaan.

Disebutkan, performa tingginya ditopang oleh mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan, mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 12,6 kW (17,1 PS) @9.000 rpm, dan torsi puncak 14,4 Nm @7.000 rpm. Dipadukan dengan transmisi 6-percepatan, jantung pacu ini sanggup membawa All New CBR150R melaju dari 0-200 meter hanya dengan 10,6 detik, dan kecepatan maksimal mencapai 127 km/jam.

Pada gelaran launching Minggu 7 Februari 202i besok, Asmo Sulsel menghadirkan beragam acara menarik seperti kuis berhadiah, giveaway sepatu Compass, serta hadiah merchendaise exclusive Honda. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan guest star Dj Austyn. Tidak hanya itu, turut hadir pemain PSM Makassar Ferdinand Sinaga di sesi special talks. Acara semakin meriah dengan hadirnya Virtual Photoshoot Competition berhadiah jutaan rupiah.(rls)