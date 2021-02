Bakal Menjadi No.1 AIoT Choice di Indonesia

Makassar, Upeks.co.id–Realme, merek smartphone Favoritnya Anak Muda baru saja menggelar realme AIoT Open Day kemarin. Acara ini dibuat khusus oleh realme untuk membahas ekosistem AIoT miliknya, termasuk tren dan strategi di tahun 2021 dengan para pemimpin industri, pengguna, dan realme Fans, sekaligus menjadi diskusi AIoT pertama yang diprakarsai oleh sebuah merek smartphone.

realme sendiri mengungkapkan ambisinya menjadi No. 1 AIoT Choice di Indonesia pada tahun 2021, dan tiga strategi utama untuk mencapai visi besar mereka: No.1 AIoT branding, No. 1 AIoT product, No. 1 AIoT channel.

Marketing Director realme Indonesia, Palson Yi mengatakan meski digelar secara online melalui live streaming, realme AIoT Open Day menghadirkan acara yang meriah, menyenangkan dan informatif sehingga banyak anak muda yang tertarik untuk berpartisipasi.

” Banyak dari mereka yang bertanya dan ingin tahu lebih banyak tentang seperti apa realme AIoT nantinya dan apa yang diharapkan di tahun 2021,” pungkasnya.

Kata dia, realme sendiri juga menjelaskan secara detail apa saja pencapaian AIoT mereka di tahun 2020 sehingga mereka percaya diri untuk berambisi menjadi No. 1 AIoT Choice “Beli AIoT, Pilih realme.

“Kami sangat senang bisa memberikan acara spesial ini untuk para pecinta gadget dan realme Fans di Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang realme AIoT. Di tahun 2020, kami berhasil membangun fundamental ekosistem AIoT dan mendapat banyak pengakuan dari lembaga penelitian, serta realme Fans,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika berdasarkan hal tersebut, kami merumuskan strategi baru yang terbagi dalam tiga pilar, yaitu brand, product dan channel untuk mencapai tujuan kami menjadi No. 1 AIoT Choice di tahun 2021 Beli AIoT, Pilih realme.

Di realme AIoT Open Day Promo, anak muda bisa mendapatkan produk realme AIoT dengan harga spesial, yakni realme Watch S Pro dengan harga Rp 1.679.000, realme Band dengan harga Rp 279.000 dan realme Buds Q dengan harga Rp 309.000. Jika anak muda membeli smartphone realme dan AIoT sekaligus, anak muda juga bisa mendapatkan diskon yang lebih menarik. (Mim)