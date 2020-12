Mulai Besok!, Ini Dia Gerai yang Gelar Pesta Diskon di Nipah Mall

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Pusat perbelanjaan atau mal sering memberikan diskon kepada pengunjung. Apalagi, saat ada momen tertentu seperti adanya libur panjang atau akhir tahun.

Nipah Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Makassar kembali menghadirkan pesta diskon akhir tahun. Bekerja sama dengan gerai-gerai yang ada di Nipah Mall, gelaran ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman konsumen saat berbelanja dan melipatgandakan kebahagiaan di akhir tahun.

Tidak hanya bagi konsumen namun juga bagi gerai/tenant yang setia menghadirkan koleksi-koleksi yang fashionable dengan harga terjangkau serta promo-promo yang memanjakan para pelanggan setianya.

Khususnya menjelang akhir tahun dan menyambut tahun yang baru, beragam promo dahsyat ditawarkan kepada konsumen setia agar lebih mudah dalam memilih kebutuhan fashion, mulai dari Buy 2 Get 3 hingga diskon 80 persen.

Salah satu tenant yang menawarkan promo yaitu This Is April. Brand fashion wanita yang telah memiliki 50 gerai di seluruh Indonesia ini menghadirkan promo berupa potongan harga 50 persen untuk item pilihan.

Selain itu, untuk setiap pembelanjaan minimum Rp500.000, gratis 1 produk Body Series dengan beberapa varian pilihan antara lain Scrub, Spray atau Lotion seharga Rp 109.000. Nikmati pula potongan harga sebesar 30 persen untuk setiap pembelian produk Body Series tersebut. Promo berlaku hingga 31 Desember 2020.

Tak hanya This Is April , promo yang tak kalah menarik lainnya ditawarkan oleh Sports Station. Bagi pelanggan yang ingin melengkapi koleksi sepatu dan tasnya, Sports Stations Nipah Mall menjadi pilihan yang tepat, sebab konsumen dapat menikmati potongan langsung hingga 70 persen untuk hampir seluruh koleksi sepatu dan sendal.

Disamping itu, Sports Station juga menawarkan promo bertajuk Special Price untuk semua lini item dan kategori. Salah satunya brand Diadora dan Airwalk yang dibanderol dengan harga Rp250.000 dari harga normal Rp400.000-Rp500.000 dan Adidas yang dibanderol hanya Rp500.000 dari harga normal Rp699.000 dan masih banyak lagi. Promo ini juga berlaku untuk tas. Promo dapat dinikmati hingga 20 Desember 2020.

Satu lagi promo dahsyat potongan harga hingga 80 persen ditawarkan oleh Planet Surf serta But 2 Get 3, serta potongan harga 20 persen untuk produk All Series (exclude NPD) di Emina Nipah Mall.

Selain pakaian, promo menarik juga diberikan oleh gerai Food & Beverages antara lain Gokana Ramen & Teppan dan Raa Cha Suki & BBQ. Konsumen dapat menikmati menu pilihan Gokana 5 (Beef Tsukune+Fry Mix) cukup dengan membayar Rp12.000 dari harga normal Rp33.636. Promo Rp12.000 untuk menu Chicken BBQ

(Spicy/Salty/Sweet) di gerai Raa Cha Suki & BBQ.

General Manager Nipah Mall & Office Building, Richard Abraham, menuturkan mendukung program promo yang ditawarkan oleh tenant.

“Kami selaku manajemen mal sangat mendukung program-program yang ditawarkan oleh berbagai gerai di Nipah Mall. Customer dapat langsung menikmati promo potongan harga ini dengan berbelanja langsung di gerai-gerai Nipah Mall. Kami akan selalu memberikan pengalaman belanja yang lebih meriah lagi di tahun yang penuh

tantangan ini.” tuturnya. (rls).