2nd International UMI Berakhir, Ini The Best Presenters

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Pagelaran The Second International bertajuk ‘On Halal Issue Policy and Sustainabilty’ telah berakhir setelah berlangsung Jumat (27/11/2020) hingga Minggu (29/11/2020).

Kegiatan yang dirangkaikan Launching Jusuf Kalla Research Centre for Bugis Makassar Culture ini diikuti 13 negara yang masing masing menghadirkan pembicara (Keynote Speaker), serta 300 paper dari 76 perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan itu, mantan Wapres RI Jusuf Kalla menjelaskan banyak hal, khususnya soal pendidikan dan kebudayaan. Bugis Makassar.

Menurut JK, itu sebuah fakta sejarah yang mengakar lama dengan kultur dan subkultur.

“Saya berbicara sejarah dan bukan hanya menikmati sejarah. Banyak orang yang hanya memikirkan dan menikmati sejarah dan lupa bagaimana menata masa depan. Sejarah itu memberikan kita contoh untuk masa depan,” ungkap Jusuf Kalla.

Sementara itu, Rektor UMI, Prof Dr. H Basri Modding dalam sambutannya mengungkapkan, pagelaran internasional konfrens ditargetkan mampu mendorong dosen UMI khususnya, menerbitkan semakin banyak penelitian jurnal internasional yang terindeks scopus, serta lahirnya Collaboratif Research antara peneliti di UMI dengan peneliti dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

“Kita target semua Fakultas harus ada dosennya yang berhasil menerbitkan jurnal internasional terindeks scopus di Indeks of Publishing (IOP). Ini juga menantang para dosen untuk menguji kemampuan produktifitas mencipta karya ilmiah,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

Selama proses pelaksanaan internasional konfrens, para peserta difasilitasi dengan kehadiran pembicara pada Plennary Section, kemudian dibagi menjadi sejumlah group yang diisi oleh para persenter yang mempersentasikan papernya dalam breakroom yang berbeda-beda.

Sementara itu. Ketua Panitia Prof. Dr Ir. Hatta Fattah,MS didampingi sekretaris Panitia Dr, HM Ishaq Shamad, MA. menyampaikan, suatu keberhasilan pencapaian Konferensi ini.

Selain sukses penyelenggaraan, UMI juga sukses menyertakan 180 paper yang dipresentasikan oleh Dosen UMI. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi panitia, jelas Wakil Rektor V UMI ini.

Selanjutnya disampaikan tantangan ke depan untuk menjadikan paper dosen tersebut dapat dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus, serta lahirnya kolaborarif researh diantara dosen UMI dan dosen perguruan tinggi lainnya, di dalam dan luar negeri, harapnya.

Berikut daftar best persenter pada Konfrensi Internasional UMI yang berlangsung selama tiga hari.

