UNM Perkuat Sinergi dengan Media Lewat Diskusi dan Buka Puasa Bersama

MAKASSAR, Upeks.co.id — Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar kegiatan “Diskusi dan Sinergi Bersama Media” yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Rektor UNM, Jalan Andi Djemma, Makassar, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kemitraan strategis antara kampus dan insan pers.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UNM, Farida Patittingi.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan media dalam menyebarluaskan gagasan, inovasi, serta hasil riset yang dihasilkan kampus.

Menurut Farida, perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya gagasan dan pemikiran intelektual yang seharusnya memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Kampus adalah ruang berkumpulnya masyarakat intelektual. Dari kampuslah harus lahir cahaya yang menyinari lingkungan sekitarnya. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat, tetapi harus menjadi sumber inspirasi dan solusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan generasi unggul yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

Hal ini sejalan dengan upaya mempersiapkan generasi menuju visi Indonesia maju di masa depan.

Farida juga mengajak seluruh perguruan tinggi untuk berlomba-lomba melahirkan inovasi serta temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, hasil penelitian yang dihasilkan dosen dan mahasiswa perlu dipublikasikan secara luas agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk industri.

“Banyak inovasi lahir di kampus, misalnya dari Fakultas Teknik yang menghasilkan teknologi ramah lingkungan atau inovasi energi. Tetapi jika tidak didiseminasikan dengan baik, masyarakat tidak akan mengetahuinya,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai capaian akademik dan riset kampus kepada publik.

Ke depan, UNM juga berencana membangun kerja sama yang lebih konstruktif dengan media, tidak hanya sebatas pemberitaan kegiatan kampus, tetapi juga kolaborasi dalam mendiseminasikan hasil riset, inovasi mahasiswa, serta gagasan akademik yang berdampak bagi masyarakat luas.

“Kami berharap hubungan dengan media tidak sekadar informatif, tetapi lebih produktif dan konstruktif untuk mendorong kemajuan kedua belah pihak,” tambah Farida.

Kegiatan diskusi yang berlangsung hangat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan kampus UNM serta perwakilan media di Makassar.

Selain menjadi ajang silaturahmi di bulan Ramadan, forum ini juga menjadi ruang dialog antara akademisi dan insan pers untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi di Indonesia.(*)