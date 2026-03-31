UNM Jadi Salah Satu PTN Akademik Penerima Calon Mahasiswa Terbanyak SNBP 2026

MAKASSAR, UPEKS— Universitas Negeri Makassar (UNM) ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik dengan jumlah penerimaan calon mahasiswa baru terbanyak di Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026. Berdasarkan pengumuman resmi, UNM berhasil menempati urutan ke-4 secara nasional.

Pada penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP 2026 ini, UNM menerima total 3.830 calon mahasiswa baru dari total keseluruhan pelamar sebanyak 21.366 orang dengan rincian pada pilihan pertama sebanyak 10.169 orang dan sebanyak 11.197 orang pada pilihan kedua.

Plt Rektor UNM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum mengatakan peringkat yang dicapai pada pelaksanaan SNBP 2026 menjadi bukti bahwa UNM merupakan salah satu PTN favorit yang diperhitungkan di tingkat nasional.

“Tingginya peminat ini menjadi bukti bahwa UNM merupakan kampus favorit yang hadir sebagai kampus berkualitas yang diperhitungkan terutama oleh anak-anak kita yang berprestasi”, ucapnya.

Prof. Farida juga mengungkapkan banyaknya program studi yang dimiliki UNM juga menjadi daya tarik calon mahasiswa sehingga memilih UNM menjadi pilihannya.

“Kemarin kita juga baru mendapatkan akreditasi internasional ASIIN di beberapa prodi yang semakin menambah minat calon mahasiswa baru memilih UNM”, ungkapnya.

Harapannya, UNM terus meningkatkan kualitasnya sebagai upaya dalam memperkuat perannya sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia. (jir)