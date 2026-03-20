Trafik Jeneponto Diprediksi Naik 53%, Indosat Hadirkan Posko Mudik di Jalur Strategis Sulawesi Selatan

MAKASSAR, UPEKS – Menjelang Lebaran, mobilitas pelanggan di Sulawesi Selatan terus meningkat. Di Jeneponto, trafik diproyeksikan naik hingga 53%, menjadikannya salah satu titik dengan pertumbuhan trafik tertinggi di wilayah Kalisumapa. Di momen ketika pelanggan semakin mengandalkan koneksi untuk berkoordinasi, berbagi kabar, dan tetap dekat dengan keluarga, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) memilih untuk hadir tidak hanya lewat jaringan, tetapi juga langsung di perjalanan pelanggan.

Menjawab kebutuhan tersebut, selama 17–26 Maret 2026, Indosat menghadirkan Posko Mudik Indosat di dua titik strategis Sulawesi Selatan, yaitu RM Tahu Sumedang Pangkep dan RM Tahu Sumedang Jeneponto. Kehadiran ini menjadi wujud nyata komitmen #LebihBaikIndosat untuk hadir lebih dekat di tengah perjalanan mudik pelanggan melalui ruang singgah yang nyaman dan relevan dengan kebutuhan mereka di lapangan.

Di Posko Mudik Indosat, pemudik dapat menikmati:

• snack dan minuman gratis

• kursi pijat untuk relaksasi

• akses WiFi gratis

• promo kuota bagi pelanggan

• Informasi perlindungan digital beserta aktivasi

• ⁠IM3 SATSPAM & Tri AI: Anti-Spam & Anti Scam

Fasilitas ini dihadirkan sederhana, tetapi tepat guna: membantu pemudik beristirahat sejenak, memulihkan tenaga, lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman, aman, juga terlindungi secara digital Inilah bentuk kehadiran #LebihBaikIndosat yang tidak berhenti pada konektivitas, tetapi juga terasa langsung di momen penting pelanggan.

Acting Head of Circle Kalisumapa Indosat Ooredoo Hutchison, Yogo Pandego Bagus Widodo, mengatakan, saat mudik, pelanggan tidak hanya membutuhkan jaringan yang cepat dan stabil, tetapi juga dukungan yang benar-benar terasa di perjalanan.

“Karena itu, kami menghadirkan Posko Mudik Indosat di titik yang sesuai dengan pergerakan masyarakat, agar pelanggan bisa singgah, beristirahat, dan tetap terhubung dengan nyaman dan tentunya aman. Bagi kami, inilah bentuk kehadiran nyata di momen yang sangat penting bagi pelanggan,”ungkapnya, Jumat (20/3/2026).

Kehadiran posko ini berjalan seiring dengan kesiapan jaringan Indosat di Sulawesi Selatan. Untuk menjaga pengalaman pelanggan selama periode Ramadan dan Lebaran, Indosat telah memperkuat 2.674 BTS di Sulawesi Selatan dan mengoptimalkan jaringan di titik-titik dengan mobilitas tinggi. Indosat juga memanfaatkan pemantauan trafik dan analisis berbasis AI untuk membaca pergerakan kebutuhan jaringan dengan lebih cepat, sehingga kapasitas dapat disesuaikan secara lebih presisi selama periode mudik.

Melalui inisiatif ini, Indosat menegaskan semangat #LebihBaikIndosat melalui kehadiran yang lebih nyata di momen Lebaran: menjaga pelanggan tetap terhubung, menghadirkan ruang singgah yang nyaman, dan memberi perlindungan komunikasi yang relevan saat paling dibutuhkan.(*)