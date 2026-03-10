TMMD ke-127 Rampung, Akses Terbuka Lebar dan Pariwisata di Desa Ara- Desa Lembanna Bakal Ramai

BULUKUMBA, UPEKS – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kecamatan Bontobahari kini capai 100 persen. Salah satu hasil yang paling dirasakan masyarakat adalah terbukanya akses jalan penghubung antara Desa Ara dan Desa Lembanna yang selama ini menjadi harapan warga.

Pembangunan jalan tersebut bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan sektor pariwisata. Kedua desa yang berada di wilayah pesisir pantai ini dikenal memiliki potensi wisata alam yang indah dan menarik untuk dikunjungi.

Dengan adanya akses jalan yang lebih baik, wisatawan kini dapat lebih mudah menjangkau destinasi wisata di kawasan tersebut. Hal ini diprediksi akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Personel Satgas TMMD ke-127 bersama masyarakat sebelumnya bergotong royong menyelesaikan berbagai sasaran fisik, termasuk perintisan dan pembangunan jalan yang kini menjadi penghubung strategis antar desa.

Keberhasilan program TMMD ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam membangun desa. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, TMMD juga membuka peluang baru bagi pengembangan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata pesisir di Kecamatan Bontobahari.

Dengan selesainya TMMD ke-127, harapan baru pun tumbuh. Akses yang semakin mudah diyakini akan membawa Desa Ara dan Desa Lembanna menjadi destinasi wisata yang semakin dikenal dan ramai dikunjungi wisatawan di masa mendatang. (sufri)