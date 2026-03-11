TMMD ke-127 Kodim 1411/Bulukumba Resmi Ditutup, Sasaran Fisik Sudah Bisa Dinikmati

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 wilayah Kodim 1411/Bulukumba resmi ditutup.

Hal ini ditandai dengan upacara penutupan yang digelar di Lapangan Sepak Bola Dusun Maroanging, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Rabu (11/3/2026).

Upacara penutupan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa” dan diikuti sekitar 250 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, serta masyarakat setempat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan selaku Kapok Sahli Pangdam XIV/Hsn. Sementara Komandan Upacara dijabat oleh Mayor Inf. H. Ramli yang menjabat sebagai Kasdim 1425/Jeneponto, dan Perwira Upacara adalah Kapten Inf. Arafiq dari Kodim 1411/Bulukumba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Bupati Bulukumba A. Edi Manaf, Kasi Pers Korem 141/Toddopuli Kolonel Arm. Mudarto Nainggolan, Waaster Kasdam XIV/Hsn Letkol Inf. Fajar, serta Dandim 1411/Bulukumba Letkol Inf. Heraldo Tabasonda.

Selain itu, hadir pula Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto, Dandim jajaran wilayah Sulawesi Selatan, pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa se-Kecamatan Bonto Bahari, serta masyarakat setempat.

Dalam rangkaian upacara, dilakukan pembacaan laporan hasil kegiatan TMMD ke-127 dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara hasil pekerjaan TMMD. Secara simbolis juga dilakukan penanggalan tanda peserta serta penyerahan kembali alat kerja yang sebelumnya digunakan dalam program pembangunan tersebut.

Pada amanatnya, Inspektur Upacara Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan menegaskan bahwa program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Melalui TMMD, TNI bersama seluruh elemen masyarakat bergotong royong membangun desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Setelah upacara resmi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai acara tambahan, di antaranya penyerahan kunci rumah hasil pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, digelar pula berbagai kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis, gerakan pangan murah, serta penyerahan bantuan sembako dan paket pencegahan stunting kepada masyarakat kurang mampu oleh Inspektur Upacara bersama para tamu undangan.

Kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan yel-yel dari personel Satgas TMMD ke-127 serta atraksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dari pelajar SMA Negeri 16 Bulukumba binaan Koramil 1411-05/Bonto Bahari.

Usai seluruh rangkaian kegiatan, Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan bersama rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah hasil pembangunan fisik program TMMD ke-127 yang telah dilaksanakan oleh Kodim 1411/Bulukumba di wilayah Desa Ara.

Program TMMD sendiri merupakan program terpadu lintas sektor yang bertujuan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan nasional. (suf)