Tingkatkan Pembinaan Keagamaan, Kemenag Gowa Jalin Kerja Sama dengan Lapas Narkotika Sungguminasa

GOWA, UPEKS.co.id–Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa menandatangani perjanjian kerja sama nota kesepahaman (MoU) dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa terkait peningkatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di kantor Kemenag Kabupaten Gowa, Senin (9/3/2026) dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua instansi. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat program pembinaan spiritual dan moral bagi para warga binaan agar memiliki bekal positif saat kembali ke masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Kemenag Gowa akan berperan dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada WBP, mulai dari penyuluhan, bimbingan rohani, hingga kegiatan pembelajaran keagamaan yang bertujuan membentuk karakter serta memperkuat nilai spiritual para warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas.

Kepala Kantor Kemenag Gowa, H Jamaris menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pembinaan keagamaan secara berkelanjutan kepada warga binaan. Melalui program tersebut, diharapkan warga binaan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembinaan keagamaan sangat penting untuk membentuk karakter dan mental warga binaan sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat,” ujarnya.

jamaris mengungkapkan, program pembinaan keagamaan bersama pihak Lapas Narkotika Sungguminasa ini sudah lama berjalan dan terus dilanjutkan.

” Ada 113 penyuluh yang kita siapkan untuk memberikan pembinaan kerohanian dan keagamaan. Dan khusus di Lapas Narkotika Sungguminasa kita intens melaksanakannya,”ungkap nya .

Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dari Kemenag Gowa sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan.

Menurutnya, program pembinaan kerohanian ini telah lama berjalan di lingkunan Lapas Narkotika Sungguminasa.

Program pembinaan yang akan dilaksanakan antara lain berupa penyuluhan agama, bimbingan ibadah, pengajian rutin, serta kegiatan pembelajaran Al-Qur’an bagi warga binaan yang beragama Islam.

“Selama Ramadan warga binaan Pemasyarakatan diberikan pencerahan kalbu, ceramah tarawih yang mencangkup pembinaan kerohanian bagi warga binaan. Jadi ini program pembinaan kepribadian keagamaan sudah lama berjalan dan berkelanjutan “katanya.

Selain itu, pembinaan juga mencakup kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan agama masing-masing warga binaan.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan proses pembinaan di Lapas Narkotika Sungguminasa dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku warga binaan menuju kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. (Sofyan)