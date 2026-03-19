Perkuat Sinergi, PD IPIM Bone Gelar Raker dan Buka Puasa Bersama

WATAMPONE, Upeks.co.id – Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (PD IPIM) Kabupaten Bone menggelar Rapat Kerja (Raker) sekaligus dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Aula Masjid Al Markaz Al Ma’arif, Kabupaten Bone, Rabu (18/3).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Ketua PD IPIM Kabupaten Bone, Drs. H. Zainal Abidin, beserta segenap jajaran pengurus daerah. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan organisasi ke depan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan imam masjid di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

Dalam sambutannya, Drs. H. Zainal Abidin menekankan pentingnya sinergi antar pengurus untuk memastikan program kerja yang disusun dapat menyentuh kebutuhan para imam di akar rumput.

“Raker ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah untuk merumuskan langkah nyata dalam membina dan meningkatkan kompetensi para imam masjid kita,” ujar H Zainal yang juga ketua Baznas Kab. Bone.

Pemilihan waktu yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan menambah nuansa religius dalam Raker kali ini. Setelah pembahasan agenda kerja selesai, acara ditutup dengan doa bersama dan buka puasa guna mempererat tali persaudaraan (ukhuwah) di antara para pengurus.

Diharapkan melalui rapat kerja ini, PD IPIM Bone dapat menghadirkan inovasi program yang mendukung peran masjid sebagai pusat peradaban dan pembinaan umat yang moderat serta berwawasan luas. (*)