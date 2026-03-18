Ketua MUI Bali Jadi Khatib Idul Fitri Keluarga Besar Fajar Group, Usung Tema Etika Komunikasi Islami di Media

MAKASSAR, Upeks— Keluarga Besar Fajar Group akan memusatkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri tri 1447 Hijriah di pelataran Universitas Fajar (Unifa), Jalan Racing Center, Makassar.

Dalam momentum kemenangan ini, Ketua MUI Provinsi Bali, Dr. KH. Masrur Makmur La Tanro, dijadwalkan hadir sebagai khatib untuk menyampaikan pesan-pesan religius kepada jamaah.

Dalam khutbahnya yang bertajuk “Jujur dan Bijak: Etika Komunikasi Islami di Media”, KH. Masrur Makmur La Tanro akan mengangkat pesan penting tentang relevansi nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bermedia sosial.

Ia menekankan bahwa Ramadan telah melatih umat Islam menjadi pribadi yang jujur, berempati, dan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT.

Menurutnya, kejujuran bukan sekadar ucapan, tetapi keselarasan antara hati, lisan, dan perilaku. Nilai ini perlu terus dijaga setelah Ramadan, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Dengan lebih dari lima miliar pengguna media sosial secara global, tantangan berupa hoaks, fitnah, dan polarisasi semakin nyata.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Shalat Idulfitri Harian Fajar Group, Daswar M. Rewo, menyatakan bahwa seluruh persiapan telah dimatangkan untuk menyambut jamaah.

Direktur Harian Rakyat Sulsel ini menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah akan tetap berpatokan pada keputusan resmi pemerintah.

Sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah agar pesan khutbah dapat diserap dengan maksimal, pihak panitia telah menyiapkan literasi khusus berupa buku saku.

“Pelaksanaan shalat tetap mengikuti pemerintah. Juga jamaah Shalat Idulfitri akan dibagikan buku khutbah, Pihak panitia telah menggandakan sekitar 1.000 eksemplar buku khutbah Idulfitri tersebut sehingga jamaah dapat membaca kembali isi khutbah dan mengambil hikmahnya,” jelas Daswar, Rabu (18/3/2026).

Pelaksanaan Shalat Idul fitri di pelataran Unifa ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi internal Fajar Group, tetapi juga bagi warga sekitar untuk kembali ke fitrah dengan semangat kejujuran dan kebijaksanaan, baik di dunia nyata maupun dunia maya.(*)