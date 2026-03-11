Pekan Depan, Pemkab Gowa Siap Cairkan THR Rp35 Miliar Bagi ASN dan PPPK

GOWA, UPEKS.co.id–Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai PPPK di Kabupaten Gowa. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN akan dilakukan pada pekan depan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Mahmud mengatakan pihaknya saat ini tengah merampungkan seluruh proses administrasi agar pencairan THR dapat berjalan tepat waktu. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak para pegawai menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Petunjuk Teknis (Juknis) nya baru kami terima kemarin malam, untuk proses pencairan kami menunggu dibuatkan peraturan Bupati (Perbup), setelah selesai dibuat baru kita cairkan tunjangan hari raya (THR) ke seluruh ASN dan PPPK,”katanya saat ditemui, Rabu (11/3/2026) sore.

Mahmud juga mengemukakan jumlah nominal Tunjangan Hari Raya yang akan diberikan tahun ini sebanyak kurang lebih Rp.35 Miliar kepada seluruh ASN dan PPPK penuh waktu dan paruh waktu lingkup pemerintah Kabupaten Gowa.

“Yang kita siapkan itu kurang lebih Rp.35 Miliar, dengan jumlah kurang lebih 7.000 ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang jumlah nya juga mencapai 7 ribuan,”ungkapnya.

Untuk PPPK kata Mahmud, ada dua kategori penerima yakni yang telah dianggarkaan oleh APBD dan PPPK yang dianggarkan melalui dana bos, yakni dari kalangan tenaga pendidik.

“Untuk PPPK paruh waktu yang kita bayarkan itu yang telah mengabdi diatas satu bulan,”jelas nya .

Selain itu jumlah penerima THR di kalangan non ASN atau PPPK juga pariatif, yakni mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp.3 jutaan.

Menurutnya, anggaran THR telah disiapkan dalam APBD Kabupaten Gowa dan tinggal menunggu penyelesaian proses teknis pencairan. Jika tidak ada kendala, dana tersebut akan mulai disalurkan kepada seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada pekan depan.

“Insya Allah pencairan THR akan dilakukan pekan depan. Saat ini kami sedang dibuatkan Perbup, juga menuntaskan proses administrasi dan teknis agar penyaluran dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pencairan THR tersebut diharapkan dapat membantu para ASN dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gowa juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan dokumen administrasi yang dibutuhkan agar proses pencairan tidak mengalami keterlambatan. (Sofyan)