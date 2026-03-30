Kabar Gembira Bagi Masyarakat Enrekang, RSUD Maspul Telah Memiliki Poli Jantung

ENREKANG, UPEKS.co.id–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maspul Enrekang kini telah memiliki Poliklinik jantung yang sudah memiliki peralatan canggih seperti ditempat lain di Indonesia. Kepala bidang pelayanan RSUD Maspul dr. Hairul mengatakan poli jantung ini mulai beroperasi di awal Maret 2026.

Selain memiliki peralatan canggih, Rumah Sakit Maspul juga sudah memiliki dokter spesialis jantung sendiri yang akan melakukan pelayanan setiap hari Senin dan Kamis untuk sementara dan akan dijadwalkan empat kali dalam seminggu.

Beberapa waktu lalu Plt Direktur RSUD Maspul drg. Rahmad Ritangnga mengimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Enrekang yang memiliki penyakit dan keluhan jantung agar tidak lagi keluar daerah Karena saat ini Enrekang juga sudah memiliki Poli jantung yang kualitasnya jauh lebih baik daripada ditempat lain.

“Alat jantungnya jauh lebih baik dari rumah sakit sekitar. Harapannya agar tidak ada lagi Masyarakat dengan penyakit jantung yang dirujuk ke rumah sakit lain. Karena kita punya SDM, kita punya resort kenapa mesti ke rumah sakit lain dan kami yakin kami juga mampu bersaing dengan rumah sakit lain,” kata Direktur RSUD Maspul drg. Rahmad Ritangnga.

Beberapa peralatan jantung yang saat ini dimiliki Poli Jantung RSUD Maspul yaitu Echocardiography (echo), Elektrokardiogram (EKG) dan Treadmill. Selain telah memiliki Poli jantung, RSUD Maspul juga sudah memiliki Kateterisasi jantung yang sebentar lagi akan beroperasi.

Di bawah pimpinan drg. Rahmad Ritangnga RSUD Maspul kini terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Enrekang.

Beberapa waktu lalu Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga meminta kepada Direktur RSUD dan jajarannya untuk serius melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan.

“Lakukan yang terbaik bagi Masyarakat kita, jika kita tidak mampu lebih baik minimal kita mempertahankan kualitas pelayanan kita tetapi saya berharap jangan kecewakan saya dan terus berusaha melakukan terobosan terobosan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik kedepan,” kata Yusuf Ritangnga. (Sry)