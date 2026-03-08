Jelang Penutupan TMMD ke-127, Satgas TMMD akan Hadirkan Harapan Baru untuk Warga Desa Ara dan Desa Lembanna

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Matahari belum terlalu tinggi ketika deru mesin excavator dan bunyi cangkul mulai memecah kesunyian pagi di pelosok Desa Ara dan Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.

Di tengah suasana bulan suci Ramadan, puluhan prajurit TNI bersama warga desa tampak bahu-membahu meratakan badan jalan. Keringat mengalir deras di wajah mereka. Perut kosong karena berpuasa tidak menjadi alasan untuk berhenti. Mereka adalah bagian dari Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127, yang kini tinggal menyisakan empat hari lagi masa kerja.

Namun, harapan besar masyarakat sudah mulai terlihat nyata. Progres pembangunan yang dilakukan oleh Satgas TMMD telah mencapai sekitar 90 persen. Bagi warga desa, angka itu bukan sekadar statistik pembangunan, tetapi simbol perubahan.

Bagi masyarakat pesisir Bonto Bahari, jalan bukan sekadar sarana transportasi. Jalan adalah penghubung kehidupan. Seorang warga Desa Ara atas nama H. Ambo yang ditemui di lokasi pembangunan mengaku sangat bersyukur dengan hadirnya program TMMD.

“Kami sangat berterima kasih kepada TNI. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat. Sekarang akses ke tempat wisata dan aktivitas ekonomi jauh lebih mudah,” ujarnya dengan wajah penuh harap.

Puasa tak menghentikan pengabdian, Ramadan menjadi ujian tersendiri bagi para prajurit Satgas TMMD. Namun di lapangan, semangat pengabdian justru terasa semakin kuat. Sejak pagi hingga sore hari, para prajurit tetap bekerja bersama masyarakat. Mereka mengangkat batu, menyiapkan material, hingga merapikan badan jalan. Tak ada keluhan terdengar.

Refalsi, seorang anggota Satgas TMMD yang ditemui di sela pekerjaan mengatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari tugas mulia seorang prajurit.

“Kami menjalankan tugas ini dengan ikhlas. Apalagi melihat masyarakat sangat antusias membantu. Ini membuat kami semakin semangat,” ungkapnya. (sufri)