Gelar SERAMBI Phinisi di Pulau Barrang Lompo, BI Sediakan Penukaran Uang dan Pasar Murah

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Bank Indonesia Sulsel melaksanakan kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan & Berkah Idul Fitri (SERAMBI) Phinisi Tematik di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Minggu (8/3/2026).

Selain di Pulau Barrang Lompo, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pulau Lae-lae Makassar, serta Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

“Kegiatan SERAMBI 2026 di Pulau Barrang Lompo meliputi penukaran uang pecahan kecil menyambut Hari Raya Idulfitri, pasar murah, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri dan cara memperlakukan uang rupiah,” kata Muh Taufan, Plt Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia.

Taufan menjelaskan, penukaran uang pecahan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran. Dimana BI menyiapkan hingga 200 paket uang kecil. Setiap paket total nilainya Rp5,3 juta, yang terdiri dari pecahan Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan pecahan seribu.

Sementara itu, khusus untuk pasar murah, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga Rp60.000 jika menggunakan pembayaran tunai. Namun jika menggunakan QRIS, masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000, sehingga cukup membayar Rp50.000.

Taufan juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian rupiah serta cara merawat uang kertas, khususnya bagi masyarakat kepulauan yang rentan mengalami kerusakan uang akibat kondisi lingkungan.

“Sosialisasi ini bagaimana memperlakukan uang, apalagi masyarakat Kepulauan ini kan kalau menggunakan uang kertas itu gampang basah. Jadi kita ingatkan kepada masyarakat bagaimana cara merawat uang,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiatif Bank Indonesia, yang turut melibatkan perbankan agar pelaksanaannya lebih kolaboratif dalam melayani masyarakat kepulauan.

Sementara Lurah Barrang Lompo, Hariyanto mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BI Sulsel bersama perbankan, karena dinilai sangat membantu masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses ke Kota Makassar.

“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat membantu sekali warga saya. warga kami, khususnya di Kelurahan Barrang Lompo ini, karena ini terkait penukaran uang, di Kota Makassar saja itu orang harus antri panjang. Alhamdulillah ini kita didatangi,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan penukaran uang serta penyediaan pasar murah bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu di wilayahnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat karena jika harus menukar uang di Kota Makassar, warga harus menempuh perjalanan laut dan menyesuaikan dengan jadwal kapal yang terbatas.

“Semoga tahun depan ada lagi kegiatan yang sama seperti ini. karena masyarakat kami ini kalau harus ke Kota Makassar, harus antri lagi. Mana lagi kapal yang ditumpangi ke kota sudah harus kembali kesini jam 11,” katanya.

Salah seorang warga Barrang Lompo, Nisa juga menyampaikan rasa syukurnya atas kegiatan penukaran uang, dan penyediaan paket sembako murah yang digelar oleh BI bersama perbankan.

“Saya bersyukur, sembako ini tentu menjadi kebutuhan kami. Kemudian penukaran uang juga kami tidak perlu lagi ke kota untuk antri menukar uang pecahan kecil untuk lebaran,” pungkas Nisa. (eky)