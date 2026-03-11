Flavor of Ramadan Kitchenette Hadirkan Menu Nusantara untuk Berbuka Puasa

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Ramadan selalu identik dengan meja makan yang terasa lebih penuh serta obrolan yang mengalir lebih lama saat berbuka puasa.

Menyambut momen tersebut, restoran Kitchenette yang terletak di Trans Studio Mal (TSM) Makassar, menghadirkan rangkaian menu spesial bertajuk “Flavor of Ramadan” yang terdiri dari empat hidangan utama khas Indonesia serta satu menu pelengkap untuk berbagi.

Menu ini dirancang untuk menghadirkan cita rasa yang lebih dekat di lidah masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan sentuhan hangat dan nyaman yang menjadi ciri khas Kitchenette.

Dalam koleksi tersebut, Kitchenette menghadirkan Gorengan Platter sebagai pembuka yang cocok untuk berbagi. Hidangan ini berisi aneka gorengan klasik seperti bakwan jagung renyah, tahu dan tempe goreng, risoles dengan isian gurih, serta sambal kecap pedas-manis sebagai pelengkap.

Untuk pilihan hidangan utama berbasis nasi, tersedia Nasi Ayam Bakar Taliwang dengan bumbu pedas-manis yang meresap. Menu ini disajikan bersama nasi hangat, sambal, dan lalapan segar.

Selain itu, ada Nasi Ayam Goreng Betutu yang menghadirkan ayam berbumbu rempah yang dimasak hingga meresap, menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pedas yang khas.

Bagi pencinta olahan daging sapi, Kitchenette juga menawarkan Nasi Sapi Oseng Maranggi. Menu ini menampilkan potongan daging sapi dengan bumbu manis-gurih khas maranggi yang dipadukan dengan nasi putih serta sambal untuk menyeimbangkan rasa.

Sementara itu, Soto Ayam Lamongan menjadi pilihan menu yang lebih ringan untuk berbuka. Hidangan ini menghadirkan kuah kuning hangat dengan suwiran ayam, telur, serta taburan bawang goreng, yang disajikan bersama nasi dan sambal sesuai selera.

President Director ISMAYA Group, Cendyarani mengatakan, Kitchenette selama ini dikenal dengan pilihan pasta dan Chickenette yang menjadi menu andalan. Namun pihaknya memahami bahwa selera tamu bisa berbeda, terutama pada momen Ramadan yang identik dengan kebersamaan dan hidangan bernuansa lokal.

“Karena itu, kami menghadirkan menu yang lebih sesuai dengan palet masyarakat Indonesia, agar momen berbuka bersama keluarga dan orang terdekat terasa semakin menyenangkan,” ujarnya.

Menu “Flavor of Ramadan” tersedia di seluruh outlet Kitchenette di Indonesia hingga akhir Maret 2026 dan dapat dinikmati bersama keluarga maupun sahabat untuk merayakan momen berbuka yang lebih hangat.(Jay)