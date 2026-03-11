BRI Peduli Dukung Renovasi Masjid di Kompleks Kejaksaan Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan untuk renovasi Masjid Nurul Mu’jizat, yang berada dalam Kompleks Kejaksaan Makassar.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pada Rabu (11/3/2026).

Bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan BRI, dan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi.

Program ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam mendukung pembangunan fasilitas sosial dan keagamaan.

Kepala Kantor Wilayah BRI Makassar, D Argo Prabowo, mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian BRI terhadap masyarakat, sekaligus dukungan terhadap kegiatan keagamaan di daerah.

“Penyaluran bantuan ini adalah bentuk kepedulian sosial keagamaan kami, khususnya dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pengembangan Masjid Nurul Mu’jizat,” kata Argo.

Menurutnya, melalui program BRI Peduli, perseroan terus berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Sulsel.

Program TJSL yang dijalankan, tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan fasilitas sosial dan keagamaan.

Sementara itu, Kajati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan BRI terhadap proses renovasi masjid di lingkungan Kejaksaan.

“Jumlah bantuan ini cukup signifikan untuk membantu proses renovasi masjid di Kompleks Kejaksaan. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pegawai kejaksaan dan para jamaah,” katanya.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Mu’jizat, Andi Badi Sommeng, juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.

Ia berharap renovasi masjid dapat segera rampung, sehingga fasilitas ibadah tersebut bisa dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pegawai kejaksaan maupun masyarakat sekitar.

Dengan adanya bantuan dari BRI Peduli TJSL ini, renovasi Masjid Nurul Mu’jizat diharapkan dapat segera selesai dan memberikan kenyamanan lebih bagi jamaah dalam menjalankan ibadah, serta berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan Kompleks Kejaksaan Makassar. (eky)