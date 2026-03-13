Dandim 1419/Enrekang Nyatakan Siap Bersinergi Dukung Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026

ENREKANG,UPEKS.co–Komandan Kodim (Dandim) 1419/Enrekang Letkol Inf. Hendra Kusuma Wijaya, S.Sos., M.M menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan pengamanan dan pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 H. Apel dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Enrekang, Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Kamis (12/03/2026).

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama arus mudik maupun arus balik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1419/Enrekang menyampaikan bahwa TNI siap bersinergi dengan Polri dan seluruh instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama perayaan Idul Fitri.

“Melalui apel gelar pasukan ini diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Operasi Ketupat merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan setiap tahun menjelang perayaan Idul Fitri dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pengamanan jalur mudik, tempat ibadah, pusat keramaian, serta objek vital lainnya.

Dengan adanya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah, diharapkan pelaksanaan perayaan Idul Fitri 1447 H di wilayah Kabupaten Enrekang dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif. (Sry)