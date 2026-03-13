Bedah Strategi Relawan Dozer, Rully Rozano Raih Gelar Doktor di Unhas dengan Predikat Sangat Memuaskan

​MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Dinamika politik Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan akademis. Rully Rozano Zarwan, sosok di balik pergerakan relawan politik yang masif, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Hasanuddin (Unhas).

Dalam Ujian Promosi Doktor yang digelar Kamis (12/03/2026) di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Rully berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji senior dan meraih predikat Sangat Memuaskan.

​Disertasi ini membedah fenomena Relawan Dozer pada Pilgub Sulsel 2024, sebuah entitas yang dinilai membawa warna baru dalam sistem pemenangan politik di Indonesia. Relawan di “Ruang Hibrida”: Antara Mobilisasi dan Emosi.

​Dalam paparannya, Rully menjelaskan bahwa Relawan Dozer beroperasi di sebuah “ruang hibrida”. Ini adalah titik temu unik antara mobilisasi yang terorganisir secara sistematis dengan dorongan kesadaran diri para relawan.

​”Dozer bukan sekadar alat mobilisasi politik. Di dalamnya terdapat ikatan emosional, pengaruh ketokohan, dan relasi kekerabatan yang kuat,” ungkap Rully.

​Ia menegaskan bahwa kehadiran relawan bukanlah ancaman bagi partai politik, melainkan energi baru yang memperkuat mesin pemenangan calon kepala daerah.

​*Sistematis dan Berbasis Riset

​Salah satu poin yang memukau tim penguji adalah bagaimana Dozer bekerja secara profesional layaknya korporasi namun tetap menyentuh akar rumput. Sebelum menentukan dukungan kepada pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi, tim melakukan: Riset Mendalam: Survei ketokohan dan analisis elektabilitas. ​Seleksi Ketat: Calon relawan melewati verifikasi pengaruh wilayah dan integritas. Kerja Lapangan Terukur: Semua aksi didasarkan pada visi-misi calon yang diusung.

​Prof. Dr. Muhammad, salah satu penguji internal, memberikan catatan penting bahwa banyak tim sukses yang “sukses” secara tim namun gagal memenangkan calonnya. Namun, Dozer membuktikan kinerjanya sangat sistematis dalam memenangkan perhelatan politik langsung.

​Pujian dari Pakar Politik Penguji eksternal, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si., menilai disertasi ini sangat relevan.

Menurutnya, pola Dozer yang berhasil memenangkan dukungan di beberapa provinsi pada Pilkada 2024 menjadikannya fenomena baru yang sangat dibutuhkan oleh calon-calon pemimpin di masa depan.

​Senada dengan itu, Dr. Andi Lukman Irwan menanyakan kriteria pemimpin masa depan Sulsel di mata “Sang Panglima” (sapaan akrab Rully). Dengan lugas, Rully menjawab “Sulawesi Selatan membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa sosial tinggi namun tetap tegas dalam mengambil keputusan mencerminkan karakter asli masyarakat Bugis-Makassar.”

​*Apresiasi dan Penutup

​Promotor Utama, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., menyatakan bahwa disertasi ini bisa menjadi referensi ilmiah atau klaim akademik atas kemenangan pasangan Andi Sudirman – Fatmawati pada Pilgub 2024 lalu.

​Di akhir prosesi, Dr. Rully Rozano menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada sang istri, Indah Maulina Apriyanti, serta seluruh koordinator kabupaten dan relawan Dozer di Sulawesi Selatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjangnya. (***)