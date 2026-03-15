Bupati Andi Rosman Apresiasi WARE 2026, Dukung Jadi Agenda Tahunan, Perputaran Ekonomi Capai Rp16 Miliar

WAJO, Upeks.co.id — Bupati Wajo, Andi Rosman hadiri penutupan Wajo Ramadhan Expo (WARE) 2026 di Lapangan Merdeka Sengkang, malam minggu (15/3/2026).

Dalam kesempatan Itu, Andi Rosman didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Wajo, Fatmawati Amin, Sekda Wajo Armayani, Ketua DPRD Wajo diwakili Fery Surachmat, Kapolres Wajo diwakili Kapolsek Tempe, AKP Candra Said, serta jajaran Anggota DPRD Wajo, seperti Amshar A.Timbang, Andi Syariful Aklam dan Amran.

Hadir pula Ketua KADIN Wajo, Darmawan Sanusi dan Ketua HIPMI Wajo, Syamsul Riadi.

Andi Rosman tentu menaruh apresiasi tinggi atas suksesnya WARE 2026 oleh kolaborasi lintas sektor, KADIN dan HIPMI Wajo.

Pihaknya menyebut kesuksesan ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi lokal.

“Tentu kami pemerintah daerah sangat mendukung acara ini karena menjadi bagian prioritas kami dalam meningkatkan perekonomian Wajo,” ujarnya.

Dirinya berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda tahunan, dimana dampaknya dirasakan masyarakat

“Kami berharap event-event seperti ini tidak berhenti tapi terus terlaksana, jelas kami dorong dan bakal menetapkan WARE sebagai agenda tahunan,” tuturnya lm

Di sisi lain, Ketua KADIN Wajo, Darmawan Sanusi tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah sehingga acara ini berjalan lancar.

“Mewakili panitia kami tentu memberi apresiasi atas dukungan penuh Pemkab, dalan hal ini pak Bupati. Kurang lebih tiga bulan kami dari panitia bekerja keras mempersiapkan event yang luar biasa ini,” katanya.

Tak hanya itu, Darmawan Sanusi memuji kerja keras seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan matang.

“Tercatat kiranya Rp16 miliar perputaran uang selama event ini, baik melalui tenan expo maupun pelaku UMKM,” jelasnya.

“Belum termasuk malam penutupan, Alhamdulillah suatu kebanggaan bahwa memang roda ekonomi lokal berputar di masyarakat,” tandasnya.(rls)